Пожары, ремонты и другие убытки: почему вредно оставлять зарядные устройства в розетке

Глен Фаривар, специалист по силовой электронике в Мельбурнском университете рассказал, что происходит с зарядными устройствами, если они постоянно подключены к розетке.

Related video

Подробности его исследования передает американский портал Think Stewartville.

Современная жизнь вынуждает использовать смартфоны, ноутбуки и другие мобильные устройства, которые нужно постоянно заряжать. Зарядное устройство постоянно потребляет электроэнергию, даже если на другом конце кабеля нет гаджета. Явление, известное как "эффект вампира", относится к энергии, поглощаемой устройствами в режиме ожидания.

Если рассматривать одно зарядное устройство, то расходы воздействие кажется минимальным, но если умножить количество энергии на все розетки, куда подключены "зарядки" — набежит внушительная сумма за электроэнергию.

Чтобы понять, откуда берутся эти расходы, нужно заглянуть внутрь зарядного устройства. Его главная роль — преобразовывать переменный ток (AC) из электрической сети в постоянный ток (DC), адаптированный к аккумулятору устройства. Для этого преобразования требуется несколько компонентов: трансформатор, схемы преобразования, фильтры и системы регулирования.

Даже без подключенного устройства некоторые схемы остаются активными для обеспечения безопасности и управления питанием, что объясняет остаточное потребление энергии. К счастью, последние модели включают технологии, предназначенные для ограничения этих расходов, переключаясь в режим глубокого сна до тех пор, пока устройство не будет подключено.

Постоянное подключение зарядного устройства к сети также подвергает его колебаниям напряжения. Они случаются редко, но могут ускорить износ внутренних компонентов. Хотя современные зарядные устройства разработаны с учетом этих рисков, дешевые или несертифицированные модели могут перегреться или даже загореться из-за неисправности.

Эксперт советует немедленно заменить зарядное устройство, которое слишком сильно нагревается, шумит или показывает признаки износа. В этом случае крайне важно как можна быстрее вытащить вилку из розетки и больше его не использовать.

Вывод Глена Фаривара неоднозначен: хотя современные зарядные устройства, как правило, безопасны и потребляют мало энергии, отключение от сети по-прежнему поможет продлить срок их службы и предотвратить поломки. Это сократит счета за электроэнергию.

Ранее журналист измерил, сколько энергии потребляет зарядное устройство при подключении к розетке. В режиме ожидания хорошая модель действительно тратит немного.

Недавно в Южной Корее изобрели зарядку, которая работает под водой и даже под человеческой кожей. Технология использует ультразвук для передачи энергии там, куда не дотягиваются провода.