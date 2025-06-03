Ядерная энергия в каждый дом: первый в мире реактор массового производства готов к тестам

Реактор Kaleidos от стартапа Radiant из Калифорнии (США) имеет мощность 1 МВт. Он разработан для быстрого развертывания и замены дизель-генераторов. Скоро он пройдет испытания в реальных условиях.

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Об этом пишет interestingengineering.com.

Что известно о ядерном реакторе массового производства

Варианты использования Kaleidos ориентированы на суровые условия: удаленные поселения, военные передовые оперативные базы и зоны бедствий, где сетевая инфраструктура отсутствует или находится под угрозой.

Первый прототип ядерного реактора Kaleidos планируется испытать в реальных условиях в 2026 году на объекте DOME (демонстрация экспериментов с микрореакторами) Национальной лаборатории Айдахо.

Реактор от Radiant основан на конструкции с гелиевым газообразным охлаждением с пассивной архитектурой безопасности и не зависит от воды для охлаждения, что обеспечивает живучесть в суровых условиях и снижение логистической нагрузки.

Система предназначена для воздушного, автомобильного или морского транспорта и включает в себя интегрированный блок преобразования энергии и модульную защиту.

Компания планирует выпуск до 50 единиц в год после ввода в эксплуатацию своих производственных мощностей.

Выбор площадки и предварительное планирование строительства этих производственных мощностей находятся в процессе реализации и будут финансироваться за счет доходов от раунда серии C.

Аналитики отрасли рассматривают Kaleidos как ключевого игрока в новой области тактической и автономной ядерной энергетики, области стратегического интереса для национальных оборонных планировщиков и инвесторов, ориентированных на климат.

Компания Radiant, основанная в 2020 году, планирует к 2028 году предоставить клиентам свои первые рабочие реакторы. Ее миссия — производить самые экономичные, безопасные и логистически гибкие микрореакторы на рынке, что все больше соответствует национальной безопасности США, энергетической устойчивости и климатическим императивам.

Поскольку спрос на устойчивую энергию растет на фоне растущей глобальной нестабильности и изменчивости климата, такие микрореакторы, как Kaleidos, могут стать жизненно важными активами в следующей эволюции ядерной энергетики.

Ранее мы писали, каким был первый в мире "личный" ядерный реактор. Построенный в 1956 году, реактор Armour Research Foundation был новаторским примером промышленного сотрудничества и инновационного проектирования.