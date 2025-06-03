Ядерна енергія в кожен дім: перший у світі реактор масового виробництва готовий до тестів

Реактор Kaleidos від стартапу Radiant з Каліфорнії (США) має потужність 1 МВт. Він розроблений для швидкого розгортання і заміни дизель-генераторів. Скоро він пройде випробування в реальних умовах.

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Про це пише interestingengineering.com.

Що відомо про ядерний реактор масового виробництва

Варіанти використання Kaleidos орієнтовані на суворі умови: віддалені поселення, військові передові оперативні бази та зони лиха, де мережева інфраструктура відсутня або перебуває під загрозою.

Перший прототип ядерного реактора Kaleidos планують випробувати в реальних умовах 2026 року на об'єкті DOME (демонстрація експериментів із мікрореакторами) Національної лабораторії Айдахо.

Реактор від Radiant заснований на конструкції з гелієвим газоподібним охолодженням з пасивною архітектурою безпеки і не залежить від води для охолодження, що забезпечує живучість у суворих умовах і зниження логістичного навантаження.

Система призначена для повітряного, автомобільного або морського транспорту і містить інтегрований блок перетворення енергії та модульний захист.

Компанія планує випуск до 50 одиниць на рік після введення в експлуатацію своїх виробничих потужностей.

Вибір майданчика та попереднє планування будівництва цих виробничих потужностей перебувають у процесі реалізації та фінансуватимуться за рахунок доходів від раунду серії C.

Аналітики галузі розглядають Kaleidos як ключового гравця в новій галузі тактичної та автономної ядерної енергетики, галузі стратегічного інтересу для національних оборонних планувальників та інвесторів, орієнтованих на клімат.

Компанія Radiant, заснована 2020 року, планує до 2028 року надати клієнтам свої перші робочі реактори. Її місія — виробляти найекономічніші, найбезпечніші та логістично гнучкі мікрореактори на ринку, що дедалі більше відповідає національній безпеці США, енергетичній стійкості та кліматичним імперативам.

Оскільки попит на стійку енергію зростає на тлі зростаючої глобальної нестабільності та мінливості клімату, такі мікрореактори, як Kaleidos, можуть стати життєво важливими активами в наступній еволюції ядерної енергетики.

Раніше ми писали, яким був перший у світі "особистий" ядерний реактор. Побудований 1956 року, реактор Armour Research Foundation був новаторським прикладом промислового співробітництва та інноваційного проєктування.