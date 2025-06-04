Эксперты раскрыли, какую блокировку нельзя ставить на смартфон: что произойдет

PIN-код является одним из самых простых и надежных способов защиты данных от посторонних, однако некоторые комбинации слишком просто взломать.

Related video

Австралийская вещательная корпорация (ABC) проанализировала данные компании HaveIBeenPwned и определила, какие PIN-коды опасно использовать. Речь не только о телефонах, но и о компьютерах, электронных замках, банковских картах.

Исследование показало, что один из десяти человек использует PIN-код 1234, на втором месте по распространенности — 1111, на третьем — 0000. Может показаться, что вариант 1342 намного безопаснее, но это четвертая комбинация по частоте использования.

ABC представила список из 50 наиболее часто используемых кодов, и это те варианты, которые злоумышленник в первую очередь попробует ввести, чтобы взломать блокировку. Чтобы усилить защиту, стоит подумать над менее очевидными вариантами.

Список содержит не только очевидные варианты вроде 1212, 9999 или 2580; он также заполнен PIN-кодами, основанными на годах рождения. Фактически, 30 из 50 наиболее часто используемых PIN-кодов начинаются с 19 или 20, что указывает на годы рождения, например, 1986, 1995 и 2004.

При выборе PIN-кода для блокировки экрана на смартфоне Android или iPhone всегда есть риск забыть его в самый неподходящий момент. Особенно, если человек чаще пользуется более быстрыми методами разблокировки, такими как отпечаток пальца и распознавание лица. И тут нужно выбирать между удобством и надежностью. В конце концов, зачем вообще ставить пароль, который смогут легко подобрать.

Простой четырехзначный пароль позволяет быстро разблокировать телефон и не дает так просто получить доступ к данным, если использовать не очевидную комбинацию. Более надежную защиту обеспечит буквенно-цифровой пароль, который гораздо сложнее взломать, но и гораздо дольше вводить.

В качестве компромисса, эксперты рекомендуют ставить PIN-код из шести цифр. В этом случае количество возможных комбинаций увеличивается с 10 000 до 1 000 000 по сравнению с 4-значным кодом. Хорошей идеей будет применить ту же логику не только к своему телефону, но и к другим устройствам и учетным записям.

Ранее писали, что cмартфон и ноутбук можно взломать через Bluetooth. Хакеры используют уязвимости технологии для кражи данных или захвата контроля над устройствами.

Писали также, как узнать, что смартфон взломали. Эксперты назвали 10 простых способов, которые помогут вовремя выявить и устранить угрозу.