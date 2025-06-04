5 самых легких смартфонов 2025 года: какие модели попали в необычный рейтинг (видео)

Пять самых легких смартфонов, выпущенных в 2025 году, в флагманском, среднем и бюджетном сегментах: Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Edge, Xiaomi 15, Google Pixel 9a, Vivo V50.

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Об этом пишет gizmochina.com.

Samsung Galaxy S25 (162 г)

Samsung начал год с Galaxy S25. При весе всего 162 грамма это один из самых легких смартфонов премиум-класса за последнее время, и все это без потери мощности. Он работает на 3-нм чипсете Snapdragon 8 Elite, разработанном совместно с Qualcomm, в паре с аккумулятором емкостью 4000 мАч и тройной камерой, которая включает основной датчик на 50 Мп.

Обзор работы телефона Samsung Galaxy S25

Редко бывает, чтобы флагман с корпусом из стекла и металла весил менее 170 г, но Samsung удалось снизить вес по сравнению с прошлогодним S24 (~167 г) за счет усовершенствования материалов и внутренней компоновки. 6,2-дюймовый экран AMOLED, рейтинг IP68 и покрытие Gorilla Glass Victus 2 делают его каким угодно, но только не урезанным. Galaxy S25 — напоминание о том, что премиум-смартфон не обязательно должен быть тяжелым.

Samsung Galaxy S25 Edge (163 г)

Если S25 — это компактная элегантность, то S25 Edge — его футуристический близнец, гладкий, длинный и впечатляюще тонкий. Этот 6,7-дюймовый телефон толщиной всего 5,8 мм и весом 163 грамма легче многих более мелких устройств. Samsung снабдила его тем же процессором Snapdragon 8 Elite и 12 ГБ оперативной памяти, но пожертвовала телеобъективом и немного снизила емкость аккумулятора до 3900 мАч, чтобы сохранить тонкий профиль.

Видеообзор на смартфон Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung называет его самым легким флагманом 2025 года, и он отлично лежит в руке: легкий, прочный и удивительно эргономичный для своего размера.

Xiaomi 15 (189 г)

На первый взгляд, последний флагман Xiaomi может показаться типичным премиальным телефоном. Но при весе менее 190 грамм и аккумуляторе емкостью 5240 мАч Xiaomi 15 совсем не средний. Он достигает редкого мастерства сочетания долговечности и легкости в компактном корпусе. 6,36-дюймовый AMOLED-дисплей, частота обновления 120 Гц, чип Snapdragon 8 Elite и настроенная Leica тройная 50-мегапиксельная камера завершают комплект.

Обзор смартфона Xiaomi 15

С проводной зарядкой мощностью 90 Вт и тонким профилем толщиной 8,1 мм Xiaomi показывает, как максимизировать без излишеств. На рынке, где большинство флагманов с аккумуляторами емкостью 5000 мАч+ весят более 210 г, Xiaomi 15 выделяется как умный пример баланса формы и функциональности.

Google Pixel 9a (186 г)

Pixel 9a от Google достигает идеального баланса размера, веса и простоты. При весе 185,9 г это самый легкий телефон в линейке Google 2025 года, даже легче флагманского Pixel 9. Вы по-прежнему получаете 6,3-дюймовый OLED-экран, новейший чип Tensor G4 и батарею на 5100 мАч.

Обзор на Google Pixel 9a

Дизайн чистый и практичный, с пластиково-алюминиевой рамкой, которая снижает вес, не создавая ощущения дешевизны. Он включает беспроводную зарядку, водонепроницаемость IP67 и двойную камеру (48 Мп основная + 13 Мп сверхширокоугольная). Хотя он не легкий по абсолютным стандартам, для среднего 5G-телефона с настоящей выносливостью Pixel 9a ощущается освежающе легким в руке.

Vivo V50 (189 г)

Vivo незаметно заслужила репутацию производителя хорошо сбалансированных телефонов среднего класса, и V50 продолжает эту линию. С 6,7-дюймовым AMOLED-экраном и аккумулятором емкостью 5000 мАч он должен казаться тяжелым, но это не так. При весе 189 граммов версия V50 в цвете Satin Black кажется неожиданно легкой, особенно по сравнению с аналогичными телефонами, вес которых превышает 200 г.

Обзор работы Vivo V50

Он работает на чипе Snapdragon 7 Gen 3 с оперативной памятью до 12 ГБ, поддерживает быструю зарядку 90 Вт и оснащен двумя 50-мегапиксельными камерами. Его тонкий корпус толщиной 7,4 мм облегчает захват, а отполированный дизайн делает его стильным. Vivo не пошла на компромисс в отношении размера экрана или выносливости, она просто спроектировала умнее.

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