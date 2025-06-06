5 найтонших смартфонів 2025 року: які моделі потрапили в незвичайний рейтинг (відео)

П'ять найлегших смартфонів, випущених 2025 року, у флагманському, середньому і бюджетному сегментах: Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Edge, Xiaomi 15, Google Pixel 9a, Vivo V50.

Related video

Про це пише gizmochina.com.

Samsung Galaxy S25 (162 г)

Samsung почав рік із Galaxy S25. При вазі всього 162 грами це один з найлегших смартфонів преміум-класу за останній час, і все це без втрати потужності. Він працює на 3-нм чипсеті Snapdragon 8 Elite, розробленому спільно з Qualcomm, у парі з акумулятором ємністю 4000 мАг і потрійною камерою, яка включає основний датчик на 50 Мп.

Огляд роботи телефону Samsung Galaxy S25

Рідко буває, щоб флагман з корпусом зі скла і металу важив менше 170 г, але Samsung вдалося знизити вагу порівняно з торішнім S24 (~167 г) завдяки вдосконаленню матеріалів і внутрішнього компонування. 6,2-дюймовий екран AMOLED, рейтинг IP68 і покриття Gorilla Glass Victus 2 роблять його яким завгодно, але тільки не урізаним. Galaxy S25 — нагадування про те, що преміум-смартфон не обов'язково має бути важким.

Samsung Galaxy S25 Edge (163 г)

Якщо S25 — це компактна елегантність, то S25 Edge — його футуристичний близнюк, гладкий, довгий і вражаюче тонкий. Цей 6,7-дюймовий телефон завтовшки всього 5,8 мм і вагою 163 грами легший за багато дрібніших пристроїв. Samsung забезпечила його тим же процесором Snapdragon 8 Elite і 12 ГБ оперативної пам'яті, але пожертвувала телеоб'єктивом і трохи знизила ємність акумулятора до 3900 мАг, щоб зберегти тонкий профіль.

Відеоогляд на смартфон Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung називає його найлегшим флагманом 2025 року, і він чудово лежить у руці: легкий, міцний і напрочуд ергономічний для свого розміру.

Xiaomi 15 (189 г)

На перший погляд, останній флагман Xiaomi може здатися типовим преміальним телефоном. Але при вазі менше 190 грам і акумуляторі ємністю 5240 мАг Xiaomi 15 зовсім не середній. Він досягає рідкісної майстерності поєднання довговічності та легкості в компактному корпусі. 6,36-дюймовий AMOLED-дисплей, частота оновлення 120 Гц, чип Snapdragon 8 Elite і налаштована Leica потрійна 50-мегапіксельна камера завершують комплект.

Огляд смартфона Xiaomi 15

З дротовою зарядкою потужністю 90 Вт і тонким профілем завтовшки 8,1 мм Xiaomi показує, як максимізувати без надмірностей. На ринку, де більшість флагманів з акумуляторами ємністю 5000 мАг+ важать понад 210 г, Xiaomi 15 виділяється як розумний приклад балансу форми і функціональності.

Google Pixel 9a (186 г)

Pixel 9a від Google досягає ідеального балансу розміру, ваги та простоти. При вазі 185,9 г це найлегший телефон у лінійці Google 2025 року, навіть легший за флагманський Pixel 9. Ви, як і раніше, отримуєте 6,3-дюймовий OLED-екран, новітній чип Tensor G4 і батарею на 5100 мАг.

Огляд на Google Pixel 9a

Дизайн чистий і практичний, з пластиково-алюмінієвою рамкою, яка знижує вагу, не створюючи відчуття дешевизни. Він включає бездротову зарядку, водонепроникність IP67 і подвійну камеру (48 Мп основна + 13 Мп надширококутна). Хоча він не легкий за абсолютними стандартами, для середнього 5G-телефону зі справжньою витривалістю Pixel 9a відчувається освіжаюче легким у руці.

Vivo V50 (189 г)

Vivo непомітно заслужила репутацію виробника добре збалансованих телефонів середнього класу, і V50 продовжує цю лінію. З 6,7-дюймовим AMOLED-екраном і акумулятором ємністю 5000 мАг він має здаватися важким, але це не так. При вазі 189 грамів версія V50 у кольорі Satin Black здається несподівано легкою, особливо порівняно з аналогічними телефонами, вага яких перевищує 200 г.

Огляд роботи Vivo V50

Він працює на чипі Snapdragon 7 Gen 3 з оперативною пам'яттю до 12 ГБ, підтримує швидку зарядку 90 Вт і оснащений двома 50-мегапіксельними камерами. Його тонкий корпус товщиною 7,4 мм полегшує захоплення, а відполірований дизайн робить його стильним. Vivo не пішла на компроміс щодо розміру екрана або витривалості, вона просто спроектувала розумніший.

Раніше ми писали про 3 смартфони, які варто купити замість Samsung Galaxy. Експерти вважають, що гідними конкурентами смартфонів від південнокорейського бренду Samsung є такі моделі, як OnePlus 13, Google Pixel 9 Pro XL, Motorola Razr Ultra.