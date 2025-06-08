Куда пропадают миллиарды смартфонов после того, как их выбросили: ученые дали ответ

Старые смартфоны могут обрести новую жизнь в качестве центров обработки данных, считают исследователи из Института компьютерных наук Тартуского университета (Эстония).

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Об этом пишет издание techxplore.com.

Ежегодно в мире производится более 1,2 миллиарда смартфонов. Однако довольно быстро устройства устаревают — пользователи заменяют свои все еще функциональные телефоны в среднем каждые 2–3 года. В лучшем случае старые устройства перерабатываются, в худшем — оказываются на свалках.

Ученые из Института компьютерных наук Тартуского университета предложили из выброшенных смартфонов формировать центры обработки данных (ЦОД). Они на практике это подтвердили, показав, как такой ЦОД способен эффективно обрабатывать и хранить данные. Исследователи также обнаружили, что строительство подобного центра обработки данных обходится недорого — около 8 евро за устройство.

Центры обработки данных из смартфонов имеют широкий спектр применения. Например, их можно использовать в городских условиях, таких как автобусные остановки, для сбора данных в реальном времени о количестве пассажиров, чтобы в дальнейшем оптимизировать сети общественного транспорта.

ЦОД из старых смартфонов Фото: Kadri-Ann Kivastik

На первом этапе проекта исследователи извлекли батареи из телефонов и заменили их внешними источниками питания, чтобы снизить риск утечки химикатов в окружающую среду. Затем четыре телефона были соединены вместе, снабжены корпусами и держателями, напечатанными на 3D-принтере, и превратились в рабочий прототип, готовый к повторному использованию, способствуя устойчивым практикам для старой электроники.

Прототип был успешно испытан под водой, где он участвовал в мониторинге морской жизни, помогая подсчитывать различные морские виды. Обычно для выполнения таких задач требуется, чтобы аквалангист записывал видео и поднимал его на поверхность для анализа. Но с прототипом весь процесс автоматически выполнялся под водой.

Результаты команды показывают, что устаревшие технологии не должны заканчиваться отходами. При минимальных ресурсах этим устройствам можно дать новое предназначение, способствуя разработке более экологичных и устойчивых цифровых решений.

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