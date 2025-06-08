Куди пропадають мільярди смартфонів після того, як їх викинули: вчені дали відповідь

Старі смартфони можуть знайти нове життя як центри обробки даних, вважають дослідники з Інституту комп'ютерних наук Тартуського університету (Естонія).

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Про це пише видання techxplore.com.

Щороку у світі виробляється понад 1,2 мільярда смартфонів. Однак досить швидко пристрої застарівають — користувачі замінюють свої все ще функціональні телефони в середньому кожні 2-3 роки. У кращому разі старі пристрої переробляються, у гіршому — опиняються на звалищах.

Вчені з Інституту комп'ютерних наук Тартуського університету запропонували з викинутих смартфонів формувати центри обробки даних (ЦОД). Вони на практиці це підтвердили, показавши, як такий ЦОД здатний ефективно обробляти і зберігати дані. Дослідники також виявили, що будівництво такого центру обробки даних обходиться недорого — близько 8 євро за пристрій.

Центри обробки даних зі смартфонів мають широкий спектр застосування. Наприклад, їх можна використовувати в міських умовах, як-от автобусні зупинки, для збору даних у реальному часі про кількість пасажирів, щоб надалі оптимізувати мережі громадського транспорту.

ЦОД зі старих смартфонів Фото: Kadri-Ann Kivastik

На першому етапі проекту дослідники витягли батареї з телефонів і замінили їх зовнішніми джерелами живлення, щоб знизити ризик витоку хімікатів у навколишнє середовище. Потім чотири телефони були з'єднані разом, забезпечені корпусами і тримачами, надрукованими на 3D-принтері, і перетворилися на робочий прототип, готовий до повторного використання, сприяючи стійким практикам для старої електроніки.

Прототип був успішно випробуваний під водою, де він брав участь у моніторингу морського життя, допомагаючи підраховувати різні морські види. Зазвичай для виконання таких завдань потрібно, щоб аквалангіст записував відео і піднімав його на поверхню для аналізу. Але з прототипом весь процес автоматично виконувався під водою.

Результати команди показують, що застарілі технології не повинні закінчуватися відходами. За мінімальних ресурсів цим пристроям можна дати нове призначення, сприяючи розробці більш екологічних і стійких цифрових рішень.

Раніше ми писали про те, що Google попередила власників смартфонів про небезпечну загрозу. Група хакерів обдзвонює людей по телефону і краде дані за допомогою нової кібератаки.