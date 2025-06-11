7 смартфонов от 20 000 грн: модели среднего класса, которые заменят флагманов (фото, видео)

В рейтинг попали следующие телефоны: Samsung Galaxy S24 FE, ​Google Pixel 9a, OnePlus 13R, Xiaomi 14T Pro, OPPO Reno13 5G, Motorola Edge 50 Pro и Honor 200 Pro.

Related video

Об этом пишет издание Фокус.

Samsung Galaxy S24 FE

Смартфон оснащен ОС Android 14, памятью 8 ГБ и внутренним хранилищем на 256 ГБ. Он позволяет пользоваться 2-мя SIM-картами — Nano-SIM и eSIM, что очень удобно. За производительность отвечает 10-ядерный процессор Samsung Exynos 2400e. Информацию отображает 6,7-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2340x1080 точек и частотой обновления 120 Гц, при этом пиковая яркость достигает до 1900 нит, а это значит, что экран не слепнет на солнце. Дисплей защищен при помощи технологии Gorilla Glass Victus+.

Обзор смартфона Samsung Galaxy S24 FE

Основная камера состоит из 3-х объективов на 50 Мп (широкоугольный), 12 Мп (сверхширокоугольный), 8 Мп (телефотообъектив). Возможна видеосъемка в формате 8K. Фронтальная камера имеет датчик на 10 Мп. Устройство поддерживает протоколы связи 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, а также NFC. Емкость батареи 4700 мАч, есть поддержка беспроводной зарядки 15 Вт и реверсивной зарядки.

Цены на Samsung Galaxy S24 FE в Украине: 19 712 – 26 099 грн.

​Google Pixel 9a

Смартфон располагает pOLED-экраном с диагональю 6,3 дюйма, разрешением 1080 x 2424 точек, частотой обновления 120 Гц. Разработчики установили под капот чипсет Google Tensor G4, 8 ГБ оперативной памяти, операционную систему Android 15 (гарантируется 7 лет обновлений ОС и системы безопасности). Камера имеет два датчика — на 48 Мп и 13 Мп (ультраширокоугольный). Селфи-камера оборудована сенсором на 13 Мп.

Обзор на Google Pixel 9a

Аккумулятор емкостью 5100 мАч заряжается от проводной и беспроводной зарядки. Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP68. Смартфон обеспечивает связь благодаря следующим протоколам связи: 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Есть также технология NFC для бесконтактных платежей и быстрого подключения к другим гаджетам. Дополнительным бонусом является наличие ИИ Google Gemini.

Стоимость Google Pixel 9a: 20 584 – 25 499 грн

OnePlus 13R

Смартфон-середнячок работает на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и операционной системы Android 15. Пользовательский опыт обеспечивает экран с диагональю 6,78 дюйма типа AMOLED. Его разрешение 1264x2780 достигает точек, частота обновления — 120 Гц. Дисплей не боится падений так как защищен Gorilla Glass Victus 2. На задней панели располагаются два сенсора камеры на 50 Мп и один на 8 Мп (сверхширокоугольный). Селфи-камера получила сенсор на 16 Мп.

Обзор OnePlus 13R

Батарея емкостью 6000 мАч даст возможность не беспокоиться о зарядке пару суток, но если смартфон разрядится, то на помощь придет проводное устройство на 100 Вт. Гаджет обеспечивает связь и соединение с другими устройствами по 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC. Степень защиты корпуса соответствует стандарту IP65, а это значит, что телефон не боится влаги и пыли.

Цены на смартфон OnePlus 13R: 22 180 – 27 250 грн

Xiaomi 14T Pro

Модель имеет в своем распоряжении чипсет Mediatek Dimensity 9300+, две СИМ-карты, 6,67-дюймовый экран, изготовленный по технологии AMOLED с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2712x1220 точек. Пиковая яркость дисплея достигает 4000 нит, поэтому он не слепнет на солнце. Камера на 50 Мп, 50 Мп и 12 Мп делает хорошие фото при любом освещении, а также снимает видео в формате 4K. Селфи-камера тоже качественная — на 32 Мп.

Видеообзор на смартфон Xiaomi 14T Pro

Аппарат получил батарею на 5000 мАч, проводную зарядку 120 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Корпус защищен от попадания мелких частиц грязи и брызг воды согласно стандарту IP68.

Цены на смартфон Xiaomi 14T Pro: 22 722 – 29 999 грн

OPPO Reno13 5G

Данный смартфон среднего класса оборудован 6,59-дюймовым экраном типа OLED с разрешением 2760×1256 точек и частотой 120 Гц. Корпус скрывает производительный чип MediaTek Dimensity 8350, благодаря которому поддерживается протокол связи 5G. На задней панели находится камера с двумя датчиками по 50 Мп и одним на 8 Мп (ультраширокоугольный). Спереди есть вырез для селфи-камеры на 50 Мп.

Обзор смартфона OPPO Reno13 5G

Батарея емкостью 5600 мАч не даст смартфону быстро разрядится, но когда это случится, то можно воспользоваться зарядкой 80 Вт. Из бонусов стоит упомянуть стереодинамики, ИИ-функции типа AI Livephoto и AI Editor для камеры, функцию подводной съемки, AI LinkBoost 2.0 для обеспечения стабильного подключения, улучшения качества связи и передачи данных.

Стоит OPPO Reno13 5G в Украине от 18 980 до 25 020 грн

Motorola Edge 50 Pro

Смартфон среднего ценового сегмента функционирует благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (8 ядер) и операционной системе Android 14. Тачскрин с диагональю 6,7 дюйма, выполненный по технологии OLED, имеет разрешение 2712x1220 точек, пиковую яркость 2000 нит, поддержку HDR10+, частоту 144 Гц. Основная камера состоит из трех сенсоров: 50 Мп (широкоугольный), 13 Мп (ультраширокоугольный), 10 Мп (телеобъектив). Передняя камера также получила хороший датчик — на 50 Мп.

Смартфон Motorola Edge 50 Pro Фото: chip.de

Батарея не слишком впечатляет — 4500 мАч, однако для смартфона-середнячка этого достаточно. Есть поддержка быстрой зарядки 125 Вт, беспроводной (мощностью 50 Вт) и реверсивной (на 10 Вт). Аппарат связывается по сетям 5G, а также поддерживает Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4.

Цены на телефон Motorola Edge 50 Pro: 16 559 – 23 499 грн

Honor 200 Pro

Субфлагман может предложить пользователям 6,78-дюймовый экран OLED с разрешением 1224x2700 точек и частотой 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 на 8 ядер, графический ускоритель Adreno 735, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. Кроме того модель порадует камерой с объективами на 50 Мп (2 шт.) и объективом на 12 Мп (сверхширокоугольный). Селфи-камера тоже впечатляет, ведь имеет датчик на 50 Мп.

Смартфоны Honor 200 и Honor 200 PRO Фото: Honor

За автономность отвечает батарея емкостью 5200 мАч, поддерживающая быструю зарядку 100 Вт, что позволяет напитать гаджет до 100% за 41 минуту. Имеется и функция беспроводной зарядки 66 Вт. Honor 200 Pro работает под управлением операционной системы Android 14 с фирменным интерфейсом MagicOS 8, предлагая современный интерфейс и широкий спектр функций.

Купить Honor 200 Pro можно по цене от 19 468 до 21 775 грн

Ранее мы писали, что назван самый популярный складной смартфон в Европе. Европейский рынок складных смартфонов стагнирует, но конкуренция продолжает усиливаться, отмечают аналитики. Motorola постепенно догоняет популярную Samsung.