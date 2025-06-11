7 смартфонов от 20 000 грн: модели среднего класса, которые заменят флагманов (фото, видео)
В рейтинг попали следующие телефоны: Samsung Galaxy S24 FE, Google Pixel 9a, OnePlus 13R, Xiaomi 14T Pro, OPPO Reno13 5G, Motorola Edge 50 Pro и Honor 200 Pro.
Об этом пишет издание Фокус.
Samsung Galaxy S24 FE
Смартфон оснащен ОС Android 14, памятью 8 ГБ и внутренним хранилищем на 256 ГБ. Он позволяет пользоваться 2-мя SIM-картами — Nano-SIM и eSIM, что очень удобно. За производительность отвечает 10-ядерный процессор Samsung Exynos 2400e. Информацию отображает 6,7-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2340x1080 точек и частотой обновления 120 Гц, при этом пиковая яркость достигает до 1900 нит, а это значит, что экран не слепнет на солнце. Дисплей защищен при помощи технологии Gorilla Glass Victus+.
Основная камера состоит из 3-х объективов на 50 Мп (широкоугольный), 12 Мп (сверхширокоугольный), 8 Мп (телефотообъектив). Возможна видеосъемка в формате 8K. Фронтальная камера имеет датчик на 10 Мп. Устройство поддерживает протоколы связи 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, а также NFC. Емкость батареи 4700 мАч, есть поддержка беспроводной зарядки 15 Вт и реверсивной зарядки.
- Цены на Samsung Galaxy S24 FE в Украине: 19 712 – 26 099 грн.
Google Pixel 9a
Смартфон располагает pOLED-экраном с диагональю 6,3 дюйма, разрешением 1080 x 2424 точек, частотой обновления 120 Гц. Разработчики установили под капот чипсет Google Tensor G4, 8 ГБ оперативной памяти, операционную систему Android 15 (гарантируется 7 лет обновлений ОС и системы безопасности). Камера имеет два датчика — на 48 Мп и 13 Мп (ультраширокоугольный). Селфи-камера оборудована сенсором на 13 Мп.
Аккумулятор емкостью 5100 мАч заряжается от проводной и беспроводной зарядки. Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP68. Смартфон обеспечивает связь благодаря следующим протоколам связи: 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Есть также технология NFC для бесконтактных платежей и быстрого подключения к другим гаджетам. Дополнительным бонусом является наличие ИИ Google Gemini.
- Стоимость Google Pixel 9a: 20 584 – 25 499 грн
OnePlus 13R
Смартфон-середнячок работает на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и операционной системы Android 15. Пользовательский опыт обеспечивает экран с диагональю 6,78 дюйма типа AMOLED. Его разрешение 1264x2780 достигает точек, частота обновления — 120 Гц. Дисплей не боится падений так как защищен Gorilla Glass Victus 2. На задней панели располагаются два сенсора камеры на 50 Мп и один на 8 Мп (сверхширокоугольный). Селфи-камера получила сенсор на 16 Мп.
Батарея емкостью 6000 мАч даст возможность не беспокоиться о зарядке пару суток, но если смартфон разрядится, то на помощь придет проводное устройство на 100 Вт. Гаджет обеспечивает связь и соединение с другими устройствами по 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC. Степень защиты корпуса соответствует стандарту IP65, а это значит, что телефон не боится влаги и пыли.
- Цены на смартфон OnePlus 13R: 22 180 – 27 250 грн
Xiaomi 14T Pro
Модель имеет в своем распоряжении чипсет Mediatek Dimensity 9300+, две СИМ-карты, 6,67-дюймовый экран, изготовленный по технологии AMOLED с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2712x1220 точек. Пиковая яркость дисплея достигает 4000 нит, поэтому он не слепнет на солнце. Камера на 50 Мп, 50 Мп и 12 Мп делает хорошие фото при любом освещении, а также снимает видео в формате 4K. Селфи-камера тоже качественная — на 32 Мп.
Аппарат получил батарею на 5000 мАч, проводную зарядку 120 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Корпус защищен от попадания мелких частиц грязи и брызг воды согласно стандарту IP68.
- Цены на смартфон Xiaomi 14T Pro: 22 722 – 29 999 грн
OPPO Reno13 5G
Данный смартфон среднего класса оборудован 6,59-дюймовым экраном типа OLED с разрешением 2760×1256 точек и частотой 120 Гц. Корпус скрывает производительный чип MediaTek Dimensity 8350, благодаря которому поддерживается протокол связи 5G. На задней панели находится камера с двумя датчиками по 50 Мп и одним на 8 Мп (ультраширокоугольный). Спереди есть вырез для селфи-камеры на 50 Мп.
Батарея емкостью 5600 мАч не даст смартфону быстро разрядится, но когда это случится, то можно воспользоваться зарядкой 80 Вт. Из бонусов стоит упомянуть стереодинамики, ИИ-функции типа AI Livephoto и AI Editor для камеры, функцию подводной съемки, AI LinkBoost 2.0 для обеспечения стабильного подключения, улучшения качества связи и передачи данных.
- Стоит OPPO Reno13 5G в Украине от 18 980 до 25 020 грн
Motorola Edge 50 Pro
Смартфон среднего ценового сегмента функционирует благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (8 ядер) и операционной системе Android 14. Тачскрин с диагональю 6,7 дюйма, выполненный по технологии OLED, имеет разрешение 2712x1220 точек, пиковую яркость 2000 нит, поддержку HDR10+, частоту 144 Гц. Основная камера состоит из трех сенсоров: 50 Мп (широкоугольный), 13 Мп (ультраширокоугольный), 10 Мп (телеобъектив). Передняя камера также получила хороший датчик — на 50 Мп.
Батарея не слишком впечатляет — 4500 мАч, однако для смартфона-середнячка этого достаточно. Есть поддержка быстрой зарядки 125 Вт, беспроводной (мощностью 50 Вт) и реверсивной (на 10 Вт). Аппарат связывается по сетям 5G, а также поддерживает Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4.
- Цены на телефон Motorola Edge 50 Pro: 16 559 – 23 499 грн
Honor 200 Pro
Субфлагман может предложить пользователям 6,78-дюймовый экран OLED с разрешением 1224x2700 точек и частотой 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 на 8 ядер, графический ускоритель Adreno 735, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. Кроме того модель порадует камерой с объективами на 50 Мп (2 шт.) и объективом на 12 Мп (сверхширокоугольный). Селфи-камера тоже впечатляет, ведь имеет датчик на 50 Мп.
За автономность отвечает батарея емкостью 5200 мАч, поддерживающая быструю зарядку 100 Вт, что позволяет напитать гаджет до 100% за 41 минуту. Имеется и функция беспроводной зарядки 66 Вт. Honor 200 Pro работает под управлением операционной системы Android 14 с фирменным интерфейсом MagicOS 8, предлагая современный интерфейс и широкий спектр функций.
- Купить Honor 200 Pro можно по цене от 19 468 до 21 775 грн
Ранее мы писали, что назван самый популярный складной смартфон в Европе. Европейский рынок складных смартфонов стагнирует, но конкуренция продолжает усиливаться, отмечают аналитики. Motorola постепенно догоняет популярную Samsung.