7 смартфонів від 20 000 грн: моделі середнього класу, які замінять флагмани (фото, відео)

До рейтингу потрапили такі телефони: Samsung Galaxy S24 FE, Google Pixel 9a, OnePlus 13R, Xiaomi 14T Pro, OPPO Reno13 5G, Motorola Edge 50 Pro і Honor 200 Pro.

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Про це пише видання Фокус.

Samsung Galaxy S24 FE

Смартфон оснащений ОС Android 14, пам'яттю 8 ГБ і внутрішнім сховищем на 256 ГБ. Він дає змогу користуватися 2-ма SIM-картами — Nano-SIM і eSIM, що дуже зручно. За продуктивність відповідає 10-ядерний процесор Samsung Exynos 2400e. Інформацію відображає 6,7-дюймовий екран AMOLED з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц, при цьому пікова яскравість досягає до 1900 ніт, а це означає, що екран не сліпне на сонці. Дисплей захищений за допомогою технології Gorilla Glass Victus+.

Огляд смартфона Samsung Galaxy S24 FE

Основна камера складається з 3-х об'єктивів на 50 Мп (ширококутний), 12 Мп (надширококутний), 8 Мп (телефотооб'єктив). Можлива відеозйомка у форматі 8K. Фронтальна камера має датчик на 10 Мп. Пристрій підтримує протоколи зв'язку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, а також NFC. Ємність батареї 4700 мАг, є підтримка бездротової зарядки 15 Вт і реверсивної зарядки.

Ціни на Samsung Galaxy S24 FE в Україні: 19 712 — 26 099 грн.

Google Pixel 9a

Смартфон має pOLED-екран з діагоналлю 6,3 дюйма, роздільною здатністю 1080 x 2424 точок, частотою оновлення 120 Гц. Розробники встановили під капот чипсет Google Tensor G4, 8 ГБ оперативної пам'яті, операційну систему Android 15 (гарантується 7 років оновлень ОС і системи безпеки). Камера має два датчики — на 48 Мп і 13 Мп (ультраширококутний). Селфі-камера обладнана сенсором на 13 Мп.

Огляд на Google Pixel 9a

Акумулятор ємністю 5100 мАг заряджається від дротової та бездротової зарядки. Корпус захищений від вологи та пилу за стандартом IP68. Смартфон забезпечує зв'язок завдяки таким протоколам зв'язку: 5G, Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3. Є також технологія NFC для безконтактних платежів і швидкого підключення до інших гаджетів. Додатковим бонусом є наявність ШІ Google Gemini.

Вартість Google Pixel 9a: 20 584 — 25 499 грн

OnePlus 13R

Смартфон-середнячок працює на базі чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 та операційної системи Android 15. Користувацький досвід забезпечує екран з діагоналлю 6,78 дюйма типу AMOLED. Його роздільна здатність 1264x2780 досягає точок, частота оновлення — 120 Гц. Дисплей не боїться падінь, оскільки захищений Gorilla Glass Victus 2. На задній панелі розташовуються два сенсори камери на 50 Мп і один на 8 Мп (надширококутний). Селфі-камера отримала сенсор на 16 Мп.

Огляд OnePlus 13R

Батарея ємністю 6000 мАг дасть можливість не турбуватися про зарядку кілька діб, але якщо смартфон розрядиться, то на допомогу прийде дротовий пристрій на 100 Вт. Гаджет забезпечує зв'язок і з'єднання з іншими пристроями по 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC. Ступінь захисту корпусу відповідає стандарту IP65, а це означає, що телефон не боїться вологи і пилу.

Ціни на смартфон OnePlus 13R: 22 180 — 27 250 грн

Xiaomi 14T Pro

Модель має у своєму розпорядженні чипсет Mediatek Dimensity 9300+, дві СІМ-картки, 6,67-дюймовий екран, виготовлений за технологією AMOLED з частотою оновлення 144 Гц і роздільною здатністю 2712x1220 пікселів. Пікова яскравість дисплея сягає 4000 ніт, тому він не сліпне на сонці. Камера на 50 Мп, 50 Мп і 12 Мп робить хороші фото за будь-якого освітлення, а також знімає відео у форматі 4K. Селфі-камера теж якісна — на 32 Мп.

Відеоогляд на смартфон Xiaomi 14T Pro

Апарат отримав батарею на 5000 мАг, дротову зарядку 120 Вт і бездротову потужністю 50 Вт. Корпус захищений від потрапляння дрібних частинок бруду і бризок води згідно зі стандартом IP68.

Ціни на смартфон Xiaomi 14T Pro: 22 722 — 29 999 грн

OPPO Reno13 5G

Даний смартфон середнього класу обладнаний 6,59-дюймовим екраном типу OLED з роздільною здатністю 2760×1256 точок і частотою 120 Гц. Корпус приховує продуктивний чіп MediaTek Dimensity 8350, завдяки якому підтримується протокол зв'язку 5G. На задній панелі розташована камера з двома датчиками по 50 Мп і одним на 8 Мп (ультраширококутний). Спереду є виріз для селфі-камери на 50 Мп.

Огляд смартфона OPPO Reno13 5G

Батарея ємністю 5600 мАг не дасть смартфону швидко розрядитися, але коли це трапиться, то можна скористатися зарядкою 80 Вт. З бонусів варто згадати стереодинаміки, ШІ-функції на кшталт AI Livephoto і AI Editor для камери, функцію підводного знімання, AI LinkBoost 2.0 для забезпечення стабільного підключення, поліпшення якості зв'язку і передачі даних.

Коштує OPPO Reno13 5G в Україні від 18 980 до 25 020 грн

Motorola Edge 50 Pro

Смартфон середнього цінового сегмента функціонує завдяки процесору Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (8 ядер) та операційній системі Android 14. Тачскрін з діагоналлю 6,7 дюйма, виконаний за технологією OLED, має роздільну здатність 2712x1220 точок, пікову яскравість 2000 ніт, підтримку HDR10+, частоту 144 Гц. Основна камера складається з трьох сенсорів: 50 Мп (ширококутний), 13 Мп (ультраширококутний), 10 Мп (телеоб'єктив). Передня камера також отримала хороший датчик — на 50 Мп.

Смартфон Motorola Edge 50 Pro Фото: chip.de

Батарея не надто вражає — 4500 мАг, однак для смартфона-середнячка цього достатньо. Є підтримка швидкої зарядки 125 Вт, бездротової (потужністю 50 Вт) та реверсивної (на 10 Вт). Апарат зв'язується мережами 5G, а також підтримує Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4.

Ціни на телефон Motorola Edge 50 Pro: 16 559 — 23 499 грн

Honor 200 Pro

Субфлагман може запропонувати користувачам 6,78-дюймовий екран OLED з роздільною здатністю 1224x2700 пікселів і частотою 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 на 8 ядер, графічний прискорювач Adreno 735, 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ сховища. Крім того модель порадує камерою з об'єктивами на 50 Мп (2 шт.) і об'єктивом на 12 Мп (надширококутний). Селфі-камера теж вражає, адже має датчик на 50 Мп.

Смартфони Honor 200 і Honor 200 PRO Фото: Honor

За автономність відповідає батарея ємністю 5200 мАг, що підтримує швидку зарядку 100 Вт, що дає змогу наситити гаджет до 100% за 41 хвилину. Є і функція бездротової зарядки 66 Вт. Honor 200 Pro працює під управлінням операційної системи Android 14 з фірмовим інтерфейсом MagicOS 8, пропонуючи сучасний інтерфейс і широкий спектр функцій.

Купити Honor 200 Pro можна за ціною від 19 468 до 21 775 грн

Раніше ми писали, що названо найпопулярніший складаний смартфон у Європі. Європейський ринок складних смартфонів стагнує, але конкуренція продовжує посилюватися, відзначають аналітики. Motorola поступово наздоганяє популярну Samsung.