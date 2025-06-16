Функции Android 16, которые стоит отключить на смартфоне
Компания Google начала распространять среди пользователей смартфонов обновление операционной системы до версии Android 16, и новые функции могут принести больше вреда, чем пользы.
Например, некоторые службы ускоряют разрядку аккумулятора или снижают общую производительность. Журналист Android Police заметил это после установки обновления и порекомендовал, какие функции стоит отключить.
Анимация в Material You 3
Одно из главных изменений в Android 16 — Material You 3 Expressive, обновление дизайна, наполненное яркими цветами и динамичной анимацией. Google хотела сделать интерфейс более живим, но пользователя постоянно движущиеся изображение отвлекает, к тому же это нагружает процессоры и снижает скорость работы. Приходится ждать, пока элементы интерфейса завершат трансформацию.
Google позволяет отключить анимации. Для этого нужно открыть "Настройки" — "Доступность" — "Цвет и движение" и выбрать пункт "Удалить анимацию".
Gemini Live
Google сделала искусственный интеллект Gemini умнее с помощью App Functions в Android 16, но проблемы голосового помощника Gemini Live остались. В отличие от старого Google Assistant, к которому нужно было обратиться с помощью специальной команды, Gemini Live постоянно слушает и готов к работе. При активации Gemini Live ведет непрерывный разговор, имитируя человека.
По мнению обозревателя, за такую функцию приходится платить своей автономностью и конфиденциальностью. Постоянно активный ИИ-помощник должен все время обрабатывать аудио и выводить контент на экран, что потребляет много энергии. Если отключить Gemini Live, то заряд аккумулятора тратится гораздо медленнее.
Разные исследования доказывают, что компании, в том числе Google используют активное прослушивание для таргетирования рекламы. Нет никакой гарантии, что Gemini Live так не делает, ведь использует микрофон постоянно.
Чтобы отключить функцию, необходимо открыть приложение Gemini и нажать на изображение профиля в правом верхнем углу. Затем перейдите в "Настройки" — "Цифровые помощники" от Google и выбрать Google Assistant в качестве помощника по умолчанию.
Архивирование приложений
Автоматическое архивирование приложений включается по умолчанию после обновления до Android 16. Эта функция освобождает память, удаляя приложения, которые редко используются, без разрешения пользователя. Она может упростить жизнь с одной стороны и испортить ее с другой, случайно удалив нужную программу.
Google не позволяет отключить автоматическое архивирование в Android 16, поэтому придется вручную добавлять нужные приложения в исключения. Для этого нужно выбрать приложение в настройках и отключить "Управление приложением, если оно не используется".
Сканирование Wi-Fi и Bluetooth
В Android есть технология, которая периодически сканирует точки доступа Wi-Fi и близлежащие маяки Bluetooth, чтобы определить местоположение быстрее, чем с помощью одного GPS. Функция работает даже при отключении этих средств связи. Android 16 активирует эту функцию по умолчанию.
Предполагается, что более быстрая и точная оценка местоположения поможет пользователям ориентироваться на местности. Однако сканирование увеличивает расход энергии батареи, когда несколько приложений часто запрашивают обновления местоположения или устройство находится в зоне с большим количеством сигналов Wi-Fi или Bluetooth.
Другая проблема — конфиденциальность. Информация о близлежащих сетях Wi-Fi и Bluetooth передаются на на серверы Google для улучшения служб геолокации, что опасно, если она попадет в руки злоумышленников.
Для отключения нужно открыть "Настройки" — "Местоположение" — "Службы определения местоположения". В этом разделе меню следует нажать "Сканирование Wi-Fi" и отключить его. Точно так же можно сделать со "Сканированием Bluetooth".
Адаптивная яркость
Система изучает предпочтения пользователя в яркости экрана и автоматически регулирует ее в зависимости от уровня освещенности. Однако адаптивная яркость в Android 16 часто ошибается и сбивает ручные настройки. Google попыталась улучшить адаптивную яркость с помощью машинного обучения. Тем не менее люди все еще жалуются на странное поведение, например, часто экран становился слишком темным при автоматической настройке.
Чтобы отключить адаптивную яркость, нужно открыть "Настройки" — "Дисплей" — "Адаптивная яркость" и выключить ее. Если же хочется дать функции еще один шанс, там же можно сбросить ее текущие привычки.
Адаптивное подключение
Функция "Адаптивное подключение" (Adaptive Connectivity) переключается между 5G и 4G (LTE), чтобы сбалансировать производительность и время работы батареи. Когда телефону не требуется много данных, он переключается на 4G, чтобы тратить меньше энергии, а когда нужна высокая скорость — на 5G.
Люди пишут в Reddit, что функция, призванная экономить заряд, приводит к избыточному расходу. Постоянный мониторинг и переключение между сетями заставляют устройство оставаться активным в фоновом режиме, что может потреблять дополнительную энергию. В регионах со слабым или непостоянным покрытием сети устройство тратит энергию на поиск стабильного соединения.
"Адаптивное подключение" динамически переключается между типами сетей, что может привести к нестабильному соединению, особенно в зонах с плохим сигналом. Из-за этого прерываются звонки, трансляции и другие действия.
Чтобы отключить функцию, нужно откройте "Настройки" — "Сеть и Интернет" — "Адаптивное подключение" и переместить ползунок в неактивное состояние.
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