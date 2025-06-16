Функции Android 16, которые стоит отключить на смартфоне

Компания Google начала распространять среди пользователей смартфонов обновление операционной системы до версии Android 16, и новые функции могут принести больше вреда, чем пользы.

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Например, некоторые службы ускоряют разрядку аккумулятора или снижают общую производительность. Журналист Android Police заметил это после установки обновления и порекомендовал, какие функции стоит отключить.

Анимация в Material You 3

Одно из главных изменений в Android 16 — Material You 3 Expressive, обновление дизайна, наполненное яркими цветами и динамичной анимацией. Google хотела сделать интерфейс более живим, но пользователя постоянно движущиеся изображение отвлекает, к тому же это нагружает процессоры и снижает скорость работы. Приходится ждать, пока элементы интерфейса завершат трансформацию.

Google позволяет отключить анимации. Для этого нужно открыть "Настройки" — "Доступность" — "Цвет и движение" и выбрать пункт "Удалить анимацию".

Интерфейс Material You 3 в Android 16

Gemini Live

Google сделала искусственный интеллект Gemini умнее с помощью App Functions в Android 16, но проблемы голосового помощника Gemini Live остались. В отличие от старого Google Assistant, к которому нужно было обратиться с помощью специальной команды, Gemini Live постоянно слушает и готов к работе. При активации Gemini Live ведет непрерывный разговор, имитируя человека.

По мнению обозревателя, за такую функцию приходится платить своей автономностью и конфиденциальностью. Постоянно активный ИИ-помощник должен все время обрабатывать аудио и выводить контент на экран, что потребляет много энергии. Если отключить Gemini Live, то заряд аккумулятора тратится гораздо медленнее.

Разные исследования доказывают, что компании, в том числе Google используют активное прослушивание для таргетирования рекламы. Нет никакой гарантии, что Gemini Live так не делает, ведь использует микрофон постоянно.

Чтобы отключить функцию, необходимо открыть приложение Gemini и нажать на изображение профиля в правом верхнем углу. Затем перейдите в "Настройки" — "Цифровые помощники" от Google и выбрать Google Assistant в качестве помощника по умолчанию.

Голосовой помощник Gemini Live появился в Android 16 Фото: Cкриншот

Архивирование приложений

Автоматическое архивирование приложений включается по умолчанию после обновления до Android 16. Эта функция освобождает память, удаляя приложения, которые редко используются, без разрешения пользователя. Она может упростить жизнь с одной стороны и испортить ее с другой, случайно удалив нужную программу.

Google не позволяет отключить автоматическое архивирование в Android 16, поэтому придется вручную добавлять нужные приложения в исключения. Для этого нужно выбрать приложение в настройках и отключить "Управление приложением, если оно не используется".

Сканирование Wi-Fi и Bluetooth

В Android есть технология, которая периодически сканирует точки доступа Wi-Fi и близлежащие маяки Bluetooth, чтобы определить местоположение быстрее, чем с помощью одного GPS. Функция работает даже при отключении этих средств связи. Android 16 активирует эту функцию по умолчанию.

Предполагается, что более быстрая и точная оценка местоположения поможет пользователям ориентироваться на местности. Однако сканирование увеличивает расход энергии батареи, когда несколько приложений часто запрашивают обновления местоположения или устройство находится в зоне с большим количеством сигналов Wi-Fi или Bluetooth.

Другая проблема — конфиденциальность. Информация о близлежащих сетях Wi-Fi и Bluetooth передаются на на серверы Google для улучшения служб геолокации, что опасно, если она попадет в руки злоумышленников.

Для отключения нужно открыть "Настройки" — "Местоположение" — "Службы определения местоположения". В этом разделе меню следует нажать "Сканирование Wi-Fi" и отключить его. Точно так же можно сделать со "Сканированием Bluetooth".

Адаптивная яркость

Система изучает предпочтения пользователя в яркости экрана и автоматически регулирует ее в зависимости от уровня освещенности. Однако адаптивная яркость в Android 16 часто ошибается и сбивает ручные настройки. Google попыталась улучшить адаптивную яркость с помощью машинного обучения. Тем не менее люди все еще жалуются на странное поведение, например, часто экран становился слишком темным при автоматической настройке.

Чтобы отключить адаптивную яркость, нужно открыть "Настройки" — "Дисплей" — "Адаптивная яркость" и выключить ее. Если же хочется дать функции еще один шанс, там же можно сбросить ее текущие привычки.

Адаптивное подключение

Функция "Адаптивное подключение" (Adaptive Connectivity) переключается между 5G и 4G (LTE), чтобы сбалансировать производительность и время работы батареи. Когда телефону не требуется много данных, он переключается на 4G, чтобы тратить меньше энергии, а когда нужна высокая скорость — на 5G.

Люди пишут в Reddit, что функция, призванная экономить заряд, приводит к избыточному расходу. Постоянный мониторинг и переключение между сетями заставляют устройство оставаться активным в фоновом режиме, что может потреблять дополнительную энергию. В регионах со слабым или непостоянным покрытием сети устройство тратит энергию на поиск стабильного соединения.

"Адаптивное подключение" динамически переключается между типами сетей, что может привести к нестабильному соединению, особенно в зонах с плохим сигналом. Из-за этого прерываются звонки, трансляции и другие действия.

Чтобы отключить функцию, нужно откройте "Настройки" — "Сеть и Интернет" — "Адаптивное подключение" и переместить ползунок в неактивное состояние.

Ранее писали, как Android 16 "ломает" популярные смартфоны бренда Pixel. Владельцы пожаловались, что ошибки делают невозможной навигацию с помощью кнопок.