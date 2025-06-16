Функції Android 16, які варто відключити на смартфоні

Компанія Google почала поширювати серед користувачів смартфонів оновлення операційної системи до версії Android 16, і нові функції можуть принести більше шкоди, ніж користі.

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Наприклад, деякі служби прискорюють розряджання акумулятора або знижують загальну продуктивність. Журналіст Android Police помітив це після встановлення оновлення і порекомендував, які функції варто відключити.

Анімація в Material You 3

Одна з головних змін в Android 16 — Material You 3 Expressive, оновлення дизайну, наповнене яскравими кольорами та динамічною анімацією. Google хотіла зробити інтерфейс більш живим, але користувача постійно рухомі зображення відволікають, до того ж це навантажує процесори і знижує швидкість роботи. Доводиться чекати, поки елементи інтерфейсу завершать трансформацію.

Google дає змогу відключити анімації. Для цього потрібно відкрити "Налаштування" — "Доступність" — "Колір і рух" і вибрати пункт "Видалити анімацію".

Інтерфейс Material You 3 в Android 16

Gemini Live

Google зробила штучний інтелект Gemini розумнішим за допомогою App Functions в Android 16, але проблеми голосового помічника Gemini Live залишилися. На відміну від старого Google Assistant, до якого потрібно було звернутися за допомогою спеціальної команди, Gemini Live постійно слухає і готовий до роботи. Під час активації Gemini Live веде безперервну розмову, імітуючи людину.

На думку оглядача, за таку функцію доводиться платити своєю автономністю та конфіденційністю. Постійно активний ШІ-помічник має весь час обробляти аудіо та виводити контент на екран, що споживає багато енергії. Якщо відключити Gemini Live, то заряд акумулятора витрачається набагато повільніше.

Різні дослідження доводять, що компанії, зокрема Google, використовують активне прослуховування для таргетування реклами. Немає жодної гарантії, що Gemini Live так не робить, адже використовує мікрофон постійно.

Щоб вимкнути функцію, необхідно відкрити додаток Gemini і натиснути на зображення профілю в правому верхньому куті. Потім перейдіть у "Налаштування" — "Цифрові помічники" від Google і вибрати Google Assistant як помічника за замовчуванням.

Голосовий помічник Gemini Live з'явився в Android 16 Фото: Cкриншот

Архівування додатків

Автоматичне архівування додатків вмикається за замовчуванням після оновлення до Android 16. Ця функція звільняє пам'ять, видаляючи додатки, які рідко використовуються, без дозволу користувача. Вона може спростити життя з одного боку і зіпсувати його з іншого, випадково видаливши потрібну програму.

Google не дозволяє відключити автоматичне архівування в Android 16, тому доведеться вручну додавати потрібні додатки до винятків. Для цього потрібно вибрати додаток у налаштуваннях і вимкнути "Керування додатком, якщо він не використовується".

Сканування Wi-Fi і Bluetooth

В Android є технологія, яка періодично сканує точки доступу Wi-Fi і прилеглі маяки Bluetooth, щоб визначити місце розташування швидше, ніж за допомогою одного GPS. Функція працює навіть при відключенні цих засобів зв'язку. Android 16 активує цю функцію за замовчуванням.

Передбачається, що більш швидка і точна оцінка місця розташування допоможе користувачам орієнтуватися на місцевості. Однак сканування збільшує витрату енергії батареї, коли кілька застосунків часто запитують оновлення місця розташування або пристрій перебуває в зоні з великою кількістю сигналів Wi-Fi чи Bluetooth.

Інша проблема — конфіденційність. Інформацію про прилеглі мережі Wi-Fi і Bluetooth передають на сервери Google для поліпшення служб геолокації, що небезпечно, якщо вона потрапить до рук зловмисників.

Для вимкнення потрібно відкрити "Налаштування" — "Місцезнаходження" — "Служби визначення місця розташування". У цьому розділі меню слід натиснути "Сканування Wi-Fi" і відключити його. Точно так само можна зробити зі "Скануванням Bluetooth".

Адаптивна яскравість

Система вивчає вподобання користувача в яскравості екрана й автоматично регулює її залежно від рівня освітленості. Однак адаптивна яскравість в Android 16 часто помиляється і збиває ручні налаштування. Google спробувала поліпшити адаптивну яскравість за допомогою машинного навчання. Проте люди все ще скаржаться на дивну поведінку, наприклад, часто екран ставав занадто темним під час автоматичного налаштування.

Щоб вимкнути адаптивну яскравість, потрібно відкрити "Налаштування" — "Дисплей" — "Адаптивна яскравість" і вимкнути її. Якщо ж хочеться дати функції ще один шанс, там же можна скинути її поточні звички.

Адаптивне підключення

Функція "Адаптивне підключення" (Adaptive Connectivity) перемикається між 5G і 4G (LTE), щоб збалансувати продуктивність і час роботи батареї. Коли телефону не потрібно багато даних, він перемикається на 4G, щоб витрачати менше енергії, а коли потрібна висока швидкість — на 5G.

Люди пишуть у Reddit, що функція, покликана економити заряд, призводить до надмірної витрати. Постійний моніторинг і перемикання між мережами змушують пристрій залишатися активним у фоновому режимі, що може споживати додаткову енергію. У регіонах зі слабким або непостійним покриттям мережі пристрій витрачає енергію на пошук стабільного з'єднання.

"Адаптивне підключення" динамічно перемикається між типами мереж, що може призвести до нестабільного з'єднання, особливо в зонах із поганим сигналом. Через це перериваються дзвінки, трансляції та інші дії.

Щоб відключити функцію, потрібно відкрити "Налаштування" — "Мережа та Інтернет" — "Адаптивне підключення" і перемістити повзунок у неактивний стан.

Раніше писали, як Android 16 "ламає" популярні смартфони бренду Pixel. Власники поскаржилися, що помилки унеможливлюють навігацію за допомогою кнопок.