Cкрытая функция Android-смартфонов позволит быть в сети, даже если отключили интернет

Одна из самых серьезных проблем — отключение от интернета. Лучшие телефоны Android имеют скрытую функцию, которая может помочь все настроить и запустить с использованием существующей беспроводной сети.

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Ethernet-модем впервые дебютировал в Android 11 еще в 2020 году. Можно подключить Android-телефон к любому порту Ethernet и поделиться интернет-подключением со смартфона. Это работает, если беспроводной и USB-модем не функционирует, пишет tomsguide.com.

При помощи безлимитной eSIM, Android-смартфона и старого концентратора USB-C можно подключить все устройства к сети через Ethernet-модем, если домашний интернет отключили.

Хотя существует множество адаптеров USB-C — Ethernet, лишь немногие из них имеют какой-либо вход питания. Если вам нужен многоцелевой концентратор USB-C, то стоит обратить внимание на Anker. А именно вариант 6-в-1, который поставляется с Ethernet и портом USB-C Power Delivery, а также дополнительным бонусом в виде HDMI, 2 портов USB 3 и дополнительного порта USB-C data.

Смартфон и Ethernet-модем Фото: Future

Итак, сначала нужно подключить кабель Ethernet к телефону, включить режим модема Ethernet, зайдя в меню "Точка доступа и модем" в настройках сети. Ethernet-модем находится в самом низу списка и будет доступен, как только вы подключите кабель Ethernet к телефону.

Стоит отметить, что Ethernet-модем потребляет много энергии. Поэтому нужно убедиться, что у адаптера есть по крайней мере еще один порт зарядки USB-C, чтобы подключить смартфон к сети и питать его аккумулятор.

Достаточно мощное беспроводное зарядное устройство может подойти, но если смартфон ограничен зарядкой мощностью 7,5 Вт, работать все будет либо медленно, либо нестабильно.

ОС Android также периодически приостанавливает зарядку на некоторых телефонах, если он был подключен слишком долго. Это предназначено для защиты аккумулятора. Но в данном случае это значит, что вам нужно будет периодически проверять телефон и убедиться, что уровень заряда не снизился до 12%.

"Тем не менее, по большому счету, это все очень мелкие проблемы, которые доставляют гораздо меньше хлопот, чем отсутствие интернета", — заключили авторы.

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