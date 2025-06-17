Прихована функція Android-смартфонів дасть змогу бути в мережі, навіть якщо відключили інтернет

Одна з найсерйозніших проблем — відключення від інтернету. Найкращі телефони Android мають приховану функцію, яка може допомогти все налаштувати і запустити з використанням наявної бездротової мережі.

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Ethernet-модем уперше дебютував в Android 11 ще у 2020 році. Можна підключити Android-телефон до будь-якого порту Ethernet і поділитися інтернет-підключенням зі смартфона. Це працює, якщо бездротовий і USB-модем не функціонує, пише tomsguide.com.

За допомогою безлімітної eSIM, Android-смартфона і старого концентратора USB-C можна підключити всі пристрої до мережі через Ethernet-модем, якщо домашній інтернет відключили.

Хоча існує безліч адаптерів USB-C — Ethernet, лише деякі з них мають будь-який вхід живлення. Якщо вам потрібен багатоцільовий концентратор USB-C, то варто звернути увагу на Anker. А саме варіант 6-в-1, який постачається з Ethernet і портом USB-C Power Delivery, а також додатковим бонусом у вигляді HDMI, 2 портів USB 3 і додаткового порту USB-C data.

Смартфон і Ethernet-модем Фото: Future

Отже, спочатку потрібно під'єднати кабель Ethernet до телефона, увімкнути режим модему Ethernet, зайшовши в меню "Точка доступу і модем" у налаштуваннях мережі. Ethernet-модем знаходиться в самому низу списку і буде доступний, щойно ви під'єднаєте кабель Ethernet до телефона.

Варто зазначити, що Ethernet-модем споживає багато енергії. Тому потрібно переконатися, що в адаптера є принаймні ще один порт зарядки USB-C, щоб під'єднати смартфон до мережі та живити його акумулятор.

Досить потужний бездротовий зарядний пристрій може підійти, але якщо смартфон обмежений зарядкою потужністю 7,5 Вт, працювати все буде або повільно, або нестабільно.

ОС Android також періодично призупиняє зарядку на деяких телефонах, якщо він був підключений занадто довго. Це призначено для захисту акумулятора. Але в цьому випадку це означає, що вам потрібно буде періодично перевіряти телефон і переконатися, що рівень заряду не знизився до 12%.

"Проте, за великим рахунком, це все дуже дрібні проблеми, які завдають набагато менше клопоту, ніж відсутність інтернету", — підсумували автори.

Раніше ми писали про те, які моделі iPhone залишаться без важливих оновлень. Список "вінтажних" пристроїв Apple поповнився новим телефоном. Тепер компанія офіційно внесла в цей список модель iPhone XS.