Японский суперкомпьютер побьет все рекорды: что он будет делать

Япония инвестирует более 750 миллионов долларов в разработку флагманского суперкомпьютера нового поколения.

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За создание компьютера будущего возьмется технологический гигант Fujitsu Limited, сообщает interestingengineering.com. По условиям контракта, компания будет отвечать за проектирование всей системы, компьютерных узлов и компонентов центрального процессора.

Базовая фаза проектирования продлится до конца февраля 2026 года.

Эволюция суперкомпьютеров

Быстрое развитие генеративного искусственного интеллекта привело к необходимости создания более крупных и быстрых суперкомпьютеров, которые можно использовать для крупномасштабных экспериментов и моделирования.

Концепция под названием «ИИ для науки» становится ключевым приоритетом для стран, которые хотят сохранить лидерство в области науки и инноваций, отмечает издание. Для этого в Японии решили создать суперкомпьютерную платформу. За процесс в целом будет отвечать научно-исследовательский институт RIKEN, а систему для такой платформы разработает Fujitsu.

Проект FugakuNext будет усовершенствованной версией базового суперкомпьютера Fugaku. Тот компьютер дебютировал в 2020 году и возглавил топ-500 суперкомпьютеров с показателем 415,5 петафлопс при проведении теста High Performance Linpack. Но уже через два года после выпуска Fugaku Министерство образования, культуры и спорта Японии начало планировать создание FugakuNext.

FugakuNext хотят сделать суперкомпьютером класса зетта — примерно в 1000 раз быстрее современных суперкомпьютеров.

На что будет способен новый суперкомпьютер

Для создания суперкомпьютера FugakuNext компания Fujitsu будет использовать свой новый усовершенствованный процессор под названием FUJITSU-MONAKA3. FugakuNext также сможет работать с графическими процессорами и другими ускорителями, что сделает его эффективным в обработке множества задач, от искусственного интеллекта до

Напомним, в июне 2020 года японский суперкомпьютер Fugaku стал самым мощным в мире. Этот факт примечателен еще и тем, что впервые рейтинг возглавила система, построенная на базе процессоров ARM.

Также ранее стало известно, что с помощью квантового компьютера учёные впервые в истории успешно добились подлинно случайной генерации чисел. Это достижение может пригодиться, в том числе, в криптографии и в обучении искусственного интеллекта.