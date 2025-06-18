Японський суперкомп'ютер поб'є всі рекорди: що він робитиме

Японія інвестує понад 750 мільйонів доларів у розробку флагманського суперкомп'ютера нового покоління.

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За створення комп'ютера майбутнього візьметься технологічний гігант Fujitsu Limited, повідомляє interestingengineering.com. За умовами контракту, компанія відповідатиме за проєктування всієї системи, комп'ютерних вузлів і компонентів центрального процесора.

Базова фаза проєктування триватиме до кінця лютого 2026 року.

Еволюція суперкомп'ютерів

Швидкий розвиток генеративного штучного інтелекту призвів до необхідності створення більших і швидших суперкомп'ютерів, які можна використовувати для великомасштабних експериментів і моделювання.

Концепція під назвою "ШІ для науки" стає ключовим пріоритетом для країн, які хочуть зберегти лідерство в галузі науки та інновацій, зазначає видання. Для цього в Японії вирішили створити суперкомп'ютерну платформу. За процес загалом відповідатиме науково-дослідний інститут RIKEN, а систему для такої платформи розробить Fujitsu.

Проєкт FugakuNext буде вдосконаленою версією базового суперкомп'ютера Fugaku. Той комп'ютер дебютував 2020 року і очолив топ-500 суперкомп'ютерів із показником 415,5 петафлопс під час проведення тесту High Performance Linpack. Але вже через два роки після випуску Fugaku Міністерство освіти, культури і спорту Японії почало планувати створення FugakuNext.

FugakuNext хочуть зробити суперкомп'ютером класу зетта — приблизно в 1000 разів швидшим за сучасні суперкомп'ютери.

На що буде здатний новий суперкомп'ютер

Для створення суперкомп'ютера FugakuNext компанія Fujitsu використовуватиме свій новий вдосконалений процесор під назвою FUJITSU-MONAKA3. FugakuNext також зможе працювати з графічними процесорами та іншими прискорювачами, що зробить його ефективним в обробці безлічі завдань, від штучного інтелекту до

Нагадаємо, у червні 2020 року японський суперкомп'ютер Fugaku став найпотужнішим у світі. Цей факт примітний ще й тим, що вперше рейтинг очолила система, побудована на базі процесорів ARM.

Також раніше стало відомо, що за допомогою квантового комп'ютера вчені вперше в історії успішно домоглися справді випадкової генерації чисел. Це досягнення може стати в пригоді, зокрема, в криптографії та в навчанні штучного інтелекту.