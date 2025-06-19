"Володя" оказался китайским: в Петербурге гордо презентовали чужую разработку, — росСМИ

Сенсацией экономического форума в РФ стали роботы, которые приветливо взаимодействовали с гостями и демонстрировали свои умения. В государственных СМИ их представили как разработки отечественного производителя, но на самом деле из российского у них — только "прошивка".

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Роботов-гуманоидов, показанных на форуме, назвали "Володей" и "Робертом". В The Moscow Times обратили внимание, что первый из них представлен от компании "Ред софт".

Якобы российский робот пожимал руки гостям и даже прогуливался с ними, накинув сумку от Dior. В частности, в ТАСС публиковали видео взаимодействия андроида с людьми. В публикации указано, что он был представлен "от российской компании-разработчика".

Фото "Володи" с форума Фото: ТАСС

Однако журналисты Hi-Tech Mail пообщались с представителями "Ред софт" и выяснили, что "Володя" на самом деле родом из Китая. Модель производят в КНР, но партнеры компании заверили, что будут собирать роботов в России, а также они будут иметь российский софт.

Сейчас "Володя" — это лишь прототип, на котором российские разработчики тестируют созданное для подобной техники программное обеспечение. Робота также хотят оснастить российской ИИ-моделью, но детали неизвестны. На вопрос о функциональности "Володи" в компании заявили, что он "может быть монтажником, например, и официантом".

На форуме робот "Володя" появился с дизайнерской сумкой Фото: URA.RU Робот "Володя" здоровался с гостями Фото: Hi-Tech Mail

На том же форуме презентовали "Роберта", но этот робот был представлен от "Ассоциации центров обработки данных". В государственном СМИ передавали, что он патрулировал, охранял и переносил вещи.

На самом же деле и "Володя", и "Роберт" — это роботы Unitree G1 китайского производства. Эту модель с 2024 года выпускает компания Unitree Robotics. Журналисты отмечают, что о прототипе здесь речь не идет, такого андроида можно приобрести даже в самой России за примерно 2,7 миллиона рублей или снять в аренду за 70 тысяч рублей в час.

Фото китайской модели Unitree G1 китайской модели Unitree G1 Фото: Unitree Robotics

Напомним, Фокус сообщал о разработке Unitree G1 еще в мае прошлого года. Тогда китайских роботов уже начали продавать всем желающим, цена составляла 16 тысяч долларов. Сам производитель заявлял, андроид оснащен ИИ.

В Китае провели "Всемирный турнир роботов", андроиды соревновались на ринге в четырех командах. Среди других в мероприятии приняли участие и роботы Unitree G1.