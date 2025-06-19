"Володя" виявився китайським: у Петербурзі гордо презентували чужу розробку, — росЗМІ

Сенсацією економічного форуму у РФ стали роботи, які привітливо взаємодіяли з гостями та демонстрували свої вміння. У державних ЗМІ їх представили як розробки вітчизняного виробника, але насправді з російського у них — лише "прошивка".

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Роботів-гуманоїдів, показаних на форумі, назвали "Володею" і "Робертом". У The Moscow Times звернули увагу, що перший з них представлений від компанії "Ред софт".

Нібито російський робот тиснув руки гостям і навіть прогулювався з ними, накинувши сумку від Dior. Зокрема, у ТАСС публікували відео взаємодії андроїда з людьми. У публікації зазначено, що він був представлений "від російської компанії-розробника".

Фото "Володі" з форуму Фото: ТАСС

Однак журналісти Hi-Tech Mail поспілкувались з представниками "Ред софт" і з’ясували, що "Володя" насправді родом з Китаю. Модель вироблять у КНР, але партнери компанії запевнили, що будуть збирати роботів у Росії, а також вони матимуть російський софт.

Нині "Володя" — це лише прототип, на якому російські розробники тестують створене для подібної техніки програмне забезпечення. Робота також хочуть оснастити російською ШІ-моделлю, але деталі невідомі. На запитання щодо функціональності "Володі" у компанії заявили, що він "може бути монтажником, наприклад, і офіціантом".

На форумі робот "Володя" з'явився з дизайнерською сумкою Фото: URA.RU Робот "Володя" вітався з гостями Фото: Hi-Tech Mail

На тому самому форумі презентували "Роберта", але цей робот був представлений від "Асоціації центрів обробки даних". У державному ЗМІ передавали, що він патрулював, охороняв і переносив речі.

Насправді ж і "Володя", і "Роберт" — це роботи Unitree G1 китайського виробництва. Цю модель з 2024 року випускає компанія Unitree Robotics. Журналісти наголошують, що про прототип тут не йдеться, такого андроїда можна придбати навіть у самій Росії за приблизно 2,7 мільйона рублів або зняти в оренду за 70 тисяч рублів на годину.

Фото китайської моделі Unitree G1 Фото: Unitree Robotics

Нагадаємо, Фокус повідомляв про розробку Unitree G1 ще у травні минулого року. Тоді китайських роботів вже почали продавати усім охочим, ціна становила 16 тисяч доларів. Сам виробник заявляв, андроїд оснащений ШІ.

У Китаї провели "Всесвітній турнір роботів", андроїди змагались на рингу у чотирьох командах. Серед інших у заході взяли участь і роботи Unitree G1.