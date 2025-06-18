Завдавали удари кулаками: у Китаї гуманоїдні роботи вперше зіткнулися на рингу у бою (фото)

Китайські людиноподібні роботи взяли участь у змаганні "Всесвітній турнір роботів — Арена механічного бою" наприкінці травня: під час турніру глядачі вперше мали змогу спостерігати перший бойовий турнір між реалістичними роботами. В ньому взяли участь розробки G1 від Unitree: роботи завдавали ударів кулаками та майстерно ухилялися від атак.

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Чотири команди, названі різними кольорами — чорна, рожева, зелена та червона, — взяли участь у змаганнях, кожна з яких керувала своїм роботом, застосовуючи унікальну бойову тактику. Людиноподібні роботи від Unitree, як продемонстрували змагання, можуть завдавати ударів за допомогою плечових суглобів, а також розмахувати стегнами та колінами, аби розгромити суперника, пише Live Science.

Компанія Unitree підготувала G1 до балансування в цих боях за допомогою навчання зі штучним інтелектом, в ході якого оптимальну поведінку визначають методом впливу величезних обсягів даних. Алгоритм, що вдалося отримати, застосовувався паралельно з датчиками балансу у режимі реального часу. Це допомагало роботу G1 залишатися у вертикальному положенні незалежно від того, контролює його людина в цей час чи ні.

Live Science | бій людиноподібних роботів

Роботи G1 також були обладнані спеціальними вивченими рухами, що допомагали балансувати. Наприклад, йдеться про зниження центру ваги за допомогою ніг та розмахування руками, аби запобігти падінню.

Бій людиноподібних роботів: які тактики застосовували команди

Щодо тактики бою, які застосовували команди, то у кожного вона була своєю. Наприклад, зелена команда використовувала підхід "постійного тиску, просування дюйм за дюймом". Упродовж всього бойового зіткнення команда керувала людиноподібним роботом дистанційно: у цьому допоміг ігровий планшет.

Рожева команда натомість застосовувала тактику "точкової м'язової пам'яті". Її суть — у зосередженні на використанні рефлекторних реакцій та величезній швидкості атак по супротивнику.

Live Science | бій людиноподібних роботів

У майбутньому, як обіцяє компанія Unitree, у боях будуть застосовуватися роботи з потужнішою системою керування на основі датчиків руху, що зможуть більше поринати у бій.

Нагадаємо, 7 травня у OSINTdefender показали відео, як робот компанії Unitree вийшов з-під контролю та накинувся на людей.

Також 23 квітня у The New York Times розповіли, що Китай створив цілу армію роботів.