Наносили удары кулаками: в Китае гуманоидные роботы впервые столкнулись на ринге в бою (фото)

Китайские человекоподобные роботы приняли участие в соревновании "Всемирный турнир роботов — Арена механического боя" в конце мая: во время турнира зрители впервые имели возможность наблюдать первый боевой турнир между реалистичными роботами. В нем приняли участие разработки G1 от Unitree: роботы наносили удары кулаками и мастерски уклонялись от атак.

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Четыре команды, названные разными цветами — черная, розовая, зеленая и красная, — приняли участие в соревнованиях, каждая из которых управляла своим роботом, применяя уникальную боевую тактику. Человекоподобные роботы от Unitree, как продемонстрировали соревнования, могут наносить удары с помощью плечевых суставов, а также размахивать бедрами и коленями, чтобы разгромить соперника, пишет Live Science.

Компания Unitree подготовила G1 к балансировке в этих боях с помощью обучения с искусственным интеллектом, в ходе которого оптимальное поведение определяют методом воздействия огромных объемов данных. Получившийся алгоритм применялся параллельно с датчиками баланса в режиме реального времени. Это помогало роботу G1 оставаться в вертикальном положении независимо от того, контролирует его человек в это время или нет.

Live Science | бой человекоподобных роботов

Роботы G1 также были оборудованы специальными изученными движениями, которые помогали балансировать. Например, речь идет о снижении центра тяжести с помощью ног и размахивания руками, чтобы предотвратить падение.

Бой человекоподобных роботов: какие тактики применяли команды

Что касается тактики боя, которые применяли команды, то у каждого она была своей. Например, зеленая команда использовала подход "постоянного давления, продвижение дюйм за дюймом". На протяжении всего боевого столкновения команда управляла человекоподобным роботом дистанционно: в этом помог игровой планшет.

Розовая команда вместо этого применяла тактику "точечной мышечной памяти". Ее суть — в сосредоточении на использовании рефлекторных реакций и огромной скорости атак по противнику.

Live Science | бой человекоподобных роботов

В будущем, как обещает компания Unitree, в боях будут применяться роботы с более мощной системой управления на основе датчиков движения, которые смогут больше погружаться в бой.

Напомним, 7 мая в OSINTdefender показали видео, как робот компании Unitree вышел из-под контроля и набросился на людей.

Также 23 апреля в The New York Times рассказали, что Китай создал целую армию роботов.