Ученые выяснили, как веб-сайты отслеживают вас: очистка файлов cookie не поможет

Новое исследование Техасского университета A&M показало, что веб-сайты скрытно используют отпечатки браузера для отслеживания людей.

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Когда вы посещаете веб-сайт, ваш браузер делится некоторым количеством информации, такой как разрешение экрана, часовой пояс, модель устройства и многое другое. В сочетании эти данные создают "отпечаток", который часто уникален для вашего браузера, объясняет Tech Xplore.

В отличие от файлов cookie, которые пользователи могут удалить или заблокировать, отпечатки гораздо сложнее обнаружить или предотвратить. При этом ранее не было веских доказательств того, что они действительно используются для отслеживания пользователей.

"Наша работа помогает закрыть этот пробел", — отметил доктор Нитеш Саксена, исследователь кибербезопасности, профессор компьютерных наук и инженерии и заместитель директора Глобального института киберисследований в Техасском университете A&M.

В то время как предыдущие работы изучали отпечатки браузера и их использование на различных веб-сайтах, новое исследование впервые установило ​​связь между отпечатками браузера и поведением рекламы, по сути, связывая веб-отслеживание и отпечатки.

Чтобы выяснить, используют ли сайты данные отпечатков для отслеживания людей, ученые разработали измерительную структуру под названием FPTrace, которая анализировала, как рекламные системы реагируют на изменения в отпечатках браузера. В результате они выявили, что отслеживание происходило даже тогда, когда пользователи очищали или удаляли файлы cookie.

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Более того, исследователи обнаружили, что пользователи, которые явно отказались от отслеживания в соответствии с законами о конфиденциальности, такими как Общий регламент по защите данных в Европе (GDPR) и Закон о защите прав потребителей в Калифорнии (CCPA), могут по-прежнему скрытно отслеживаться в интернете с помощью отпечатков браузера.

"Думайте об этом как о цифровой подписи, которую вы не знали, что оставляете. Вы можете выглядеть анонимным, но ваше устройство или браузер выдают вас", — сказал соавтор исследования Зенгруй Лю.

Напомним, более миллиона устройств на базе Android, включая смарт-телевизоры, приставки, планшеты и многое другое, были взломаны вредоносным ПО в ходе глобальной операции под названием BADBOX 2.0.

Фокус также писал о том, что обновленная версия вредоносной программы GodFather вернулась с новыми возможностями, которые еще больше упрощают хакерам кражу денег через банковские мобильные приложения.