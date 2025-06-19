Миллионы устройств Android заражены новым вредоносным ПО: как распознать угрозу

Более миллиона устройств на базе Android, включая смарт-телевизоры, приставки, планшеты и многое другое, были взломаны вредоносным программным обеспечением (ПО) в ходе глобальной операции под названием BADBOX 2.0.

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Вредоносное ПО позволяет управлять устройствами удаленно без ведома владельцев. Киберпреступники получают доступ к домашним сетям, либо настраивая продукт с помощью вредоносного ПО до его продажи, либо заражая устройство во время загрузки приложений, сообщил Центр жалоб на интернет-преступность ФБР.

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После взлома гаджеты становятся частью более крупной сети BADBOX 2.0, которую можно использовать для различных видов преступной деятельности, включая продажу доступа к взломанным домашним сетям. Большинство зараженных устройств были произведены в Китае.

ФБР призвало пользователей Android-устройств обратить внимание на такие признаки:

перенаправление на подозрительные торговые площадки для загрузки приложений;

требование отключения настроек Google Play Protect;

обычные устройства для потокового ТВ, которые рекламируются как разблокированные или способные предоставить доступ к бесплатному контенту;

устройства, продаваемые под неизвестными торговыми марками;

устройства Android, не имеющие сертификата Play Protect;

необъяснимая или подозрительная активность в интернете.

Чтобы защитить себя, ФБР рекомендует:

мониторить интернет-трафик в домашних сетях, в том числе на любых подключенных устройствах;

не загружать приложения из неофициальных торговых площадок, рекламирующих бесплатный контент;

поддерживать все операционные системы, программное обеспечение и прошивки в актуальном состоянии.

Напомним, эксперт по кибербезопасности Мордехай Гури раскрыл два новых метода извлечения данных из компьютеров, отключенных от любой сети.

Исследователи также выявили новую хакерскую программу для кражи информации под названием Myth Stealer, которая распространяется через мошеннические игровые сайты.