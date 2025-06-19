Учені з'ясували, як вебсайти відстежують вас: очищення файлів cookie не допоможе

Нове дослідження Техаського університету A&M показало, що вебсайти приховано використовують відбитки браузера для відстеження людей.

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Коли ви відвідуєте вебсайт, ваш браузер ділиться деякою кількістю інформації, такою як роздільна здатність екрана, часовий пояс, модель пристрою і багато іншого. У поєднанні ці дані створюють "відбиток", який часто унікальний для вашого браузера, пояснює Tech Xplore.

На відміну від файлів cookie, які користувачі можуть видалити або заблокувати, відбитки набагато складніше виявити або запобігти. При цьому раніше не було вагомих доказів того, що вони дійсно використовуються для відстеження користувачів.

"Наша робота допомагає закрити цю прогалину", — зазначив доктор Нітеш Саксена, дослідник кібербезпеки, професор комп'ютерних наук та інженерії і заступник директора Глобального інституту кібердосліджень у Техаському університеті A&M.

Тоді як попередні роботи вивчали відбитки браузера та їхнє використання на різних вебсайтах, нове дослідження вперше встановило зв'язок між відбитками браузера та поведінкою реклами, по суті, пов'язуючи вебовідстеження та відбитки.

Щоб з'ясувати, чи використовують сайти дані відбитків для відстеження людей, вчені розробили вимірювальну структуру під назвою FPTrace, яка аналізувала, як рекламні системи реагують на зміни у відбитках браузера. У результаті вони виявили, що відстеження відбувалося навіть тоді, коли користувачі очищали або видаляли файли cookie.

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Ба більше, дослідники виявили, що користувачі, які явно відмовилися від відстеження відповідно до законів про конфіденційність, таких як Загальний регламент щодо захисту даних у Європі (GDPR) і Закон про захист прав споживачів у Каліфорнії (CCPA), можуть так само потайки відстежуватися в інтернеті за допомогою відбитків браузера.

"Думайте про це як про цифровий підпис, який ви не знали, що залишаєте. Ви можете виглядати анонімним, але ваш пристрій або браузер видають вас", — сказав співавтор дослідження Зенгруй Лю.

Нагадаємо, понад мільйон пристроїв на базі Android, включно зі смарттелевізорами, приставками, планшетами та багатьом іншим, було зламано шкідливим ПЗ під час глобальної операції під назвою BADBOX 2.0.

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