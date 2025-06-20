Необычная батарея запитает целый штат: на какую уловку пошли ученые

К электросети американского штата Калифорния будет подключена инновационная батарея, которая будет работать за счет взаимодействия железа и кислорода – проще говоря, ржавчины.

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Разработчики обещают, что батарея обеспечит 100-часовую поддержку сети, сообщает interestingengineering.com. Ее главное отличие от привычных литий-ионных аккумуляторов в том, что она вырабатывает электроэнергию путем окисления железа.

Над проектом работала компания Form Energy. Уже в ближайшие месяцы модульные батареи будут установлено около подстанции Pacific Gas & Electric в округе Мендосино на севере Калифорнии.

Система мощностью 1,5 мегаватта, запуск которой ожидается в начале будущего года, подкреплена грантом в размере 30 миллионов долларов от Калифорнийской энергетической комиссии. Она рассчитана на обеспечение до 150 мегаватт-часов мощности, что достаточно для питания около 1500 домов в течение четырех дней.

Как работает новаторская технология

В работе батареи Form Energy используется процесс, известный как обратимая ржавчина.

При разрядке железо в аккумуляторе взаимодействует с кислородом из воздуха и водой из электролита, образуя гидроксид железа — по сути, ту самую ржавчину. Как поясняют исследователи, при зарядке избыточное электричество из электросети возвращается в аккумулятор, обращая эту реакцию: кислород и вода отделяются от железа, и железо возвращается в свое первоначальное металлическое состояние. Процесс обратимой ржавчины можно повторять снова и снова, поставляя электроэнергию в сеть тогда и там, где она больше всего нужна.

Правда, железо-воздушные батареи обычно имеют более низкую эффективность кругового хода, чем литий-ионные элементы (около 60% против 90%). Однако у таких аккумуляторов есть и сильные преимущества – они более безопасны, меньше изнашиваются и могут работать непрерывно в течение 100 часов (более чем в 20 раз дольше, чем у обычных литий-ионных систем).

Также Фокус писал, что в Соединенных Штатах создали литиевую батарею, которая будет служить рекордно долго. Пилотный завод для производства новых батарей строит базирующаяся в Бостоне компания Pure Lithium.

Еще стало известно, что американские специалисты изобрели батарею будущего, которая работает в 4 раза быстрее обычной и не горит. Там речь шла о литий-воздушных аккумуляторах.