Незвичайна батарея заживить цілий штат: до якої хитрості вдалися вчені

До електромережі американського штату Каліфорнія буде під'єднана інноваційна батарея, яка працюватиме завдяки взаємодії заліза і кисню — простіше кажучи, іржі.

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Розробники обіцяють, що батарея забезпечить 100-годинну підтримку мережі, повідомляє interestingengineering.com. Її головна відмінність від звичних літій-іонних акумуляторів у тому, що вона виробляє електроенергію шляхом окислення заліза.

Над проектом працювала компанія Form Energy. Уже найближчими місяцями модульні батареї буде встановлено біля підстанції Pacific Gas & Electric в окрузі Мендосіно на півночі Каліфорнії.

Система потужністю 1,5 мегавата, запуск якої очікується на початку майбутнього року, підкріплена грантом у розмірі 30 мільйонів доларів від Каліфорнійської енергетичної комісії. Вона розрахована на забезпечення до 150 мегават-годин потужності, що є достатнім для живлення близько 1500 будинків протягом чотирьох днів.

Як працює новаторська технологія

У роботі батареї Form Energy використовується процес, відомий як оборотна іржа.

Під час розрядки залізо в акумуляторі взаємодіє з киснем із повітря і водою з електроліту, утворюючи гідроксид заліза — по суті, ту саму іржу. Як пояснюють дослідники, під час заряджання надлишкова електрика з електромережі повертається до акумулятора, обертаючи цю реакцію: кисень і вода відокремлюються від заліза, і залізо повертається у свій первісний стан металу. Процес оборотної іржі можна повторювати знову і знову, постачаючи електроенергію в мережу тоді і там, де вона найбільше потрібна.

Щоправда, залізо-повітряні батареї зазвичай мають нижчу ефективність кругового ходу, ніж літій-іонні елементи (близько 60% проти 90%). Однак у таких акумуляторів є і сильні переваги — вони безпечніші, менше зношуються і можуть працювати безперервно протягом 100 годин (у понад 20 разів довше, ніж у звичайних літій-іонних систем).

Також Фокус писав, що в Сполучених Штатах створили літієву батарею, яка служитиме рекордно довго. Пілотний завод для виробництва нових батарей будує компанія Pure Lithium, що базується в Бостоні.

Ще стало відомо, що американські фахівці винайшли батарею майбутнього, яка працює в 4 рази швидше за звичайну і не горить. Там ішлося про літій-повітряні акумулятори.