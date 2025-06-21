В Китае придумали, как предотвращать списывание на экзаменах: в сети метод назвали "гениальным"

Китайские педагоги продолжают усиливать меры безопасности во время вступительных экзаменов в университеты на фоне роста интереса к ИИ-чатам с возможностью получить ответы. Технологические компании КНР решили пойти на встречу преподавателям и ввели простое, но очень эффективное решение во время вступительных экзаменов, чтобы предотвратить списывание со стороны абитуриентов.

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Ежегодно почти 13 млн китайцев сдают вступительный экзамен в университеты, известный также на китайском как "гаокао". В попытке предотвратить любые подсказки, педагоги КНР получили поддержку от разработчиков платформы ИИ DeepSeek и компании Tencent Yuanbao, которые помогают "выключать" определенные функции ИИ-чатов на время экзаменов, сообщает Daily Mail.

Журналисты пишут, что Китай усилил надзор за абитуриентами, введя жесткие правила контроля: идентификация студентов по лицу, глушение сигнала мобильных телефонов и интернета в помещении, а также проверка будущих студентов металлодетекторами и персонально осматривая вещи и пеналы подростков.

Популярность ИИ-чатов стала одной из проблем, которая разоблачилась во время прошлогодних экзаменов. Тогда педагоги КНР получили поддержку от разработчиков DeepSeek и компании Tencent Yuanbao. Они придумали простой способ предотвратить списывание — на время "гаокао" все устройства студентов, которые оказываются в зоне проведения экзамена, временно выключаются.

При попытке абитуриента загрузить фото или получить ответ на вопрос, программный софт сообщает, что на время экзамена эта функция "временно недоступна на время экзамена гаокао". Некоторые студенты, как пишут журналисты, были неожиданно шокированы такой новацией и выразили свое недовольство в соцсети Weibo.

Однако разработчики DeepSeek и Tencent Yuanbao отмечают, что такие меры имеют целью "обеспечить справедливость вступительного экзамена в колледж". Там добавляют, что соответствующие функции "вернутся к нормальному состоянию после гаокао".

Журналисты указывают, что в Китае продолжается активная кампания по противодействию списыванию на экзаменах. Так, в 2018-м шесть человек, которые пытались использовать беспроводные наушники для получения подсказок, были разоблачены, а затем получили от шести месяцев до четырех лет тюрьмы за попытки "списывания" на вступительном экзамене.

В соцсетях к этой информации отнеслись довольно положительно. Многие пользователи считают, что создание равных условий поможет предотвратить то, что кто-то "нечестным способом" заберет место в университете того, кто старательно учился и готовился к этому много лет.

Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Вот почему Китай на 200 лет впереди всех";

"Это — гениально. И что теперь зумеры и альфа без интернета и ИИ-чатов смогут?"

"Хоть система контроля жесткая, но все же она более справедливая";

"И все же, списывали и будут списывать. Поэтому со временем найдут обходные пути".

Ранее сообщалось, что украинские звезды шоу-бизнеса тоже списывали в студенческие годы. Ряд селебритиз рассказали, как они учились за университетской скамейкой и списывали ли у своих одногруппников во время учебы и экзаменов.

Впоследствии стало известно о комическом случае массового списывания в Индии. Несмотря на очевидные доказательства нарушения правил, администрация учебного заведения категорически отрицает факт списывания, уверяя, что их охрана этого не допустила.