В Китаї придумали, як запобігати списуванню на екзаменах: в мережі метод назвали "геніальним"

Китайські освітяни продовжують посилювати заходи безпеки під час вступних іспитів до університетів на тлі зростання інтересу до ШІ-чатів з можливістю отримати відповіді. Технологічні компанії КНР вирішили піти на зустріч викладачам і запровадили просте, та дуже ефективне рішення під час вступних екзаменів, аби запобігти списуванням з боку абітурієнтів.

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Щорічно майже 13 млн китайців складають вступний іспит до університетів, відомий також китайською як "гаокао". В намаганні запобігти будь-яких підказкам, освітяни КНР отримали підтримку від розробників платформи ШІ DeepSeek та компанії Tencent Yuanbao, які допомагають "вимикати" певні функції ШІ-чатів на час екзаменів, повідомляє Daily Mail.

Журналісти пишуть, що Китай посилив нагляд за абітурієнтами, запровадивши жорсткі правила контролю: ідентифікація студентів за обличчям, глушінням сигналу мобільних телефонів і інтернету в приміщенні, а також перевірка майбутніх студентів металодетекторами та персонально оглядаючи речі та пенали підлітків.

Популярність ШІ-чатів стала однією з проблем, яка викрилася під час минулорічних екзаменів. Тоді освітяни КНР отримали підтримку від розробників DeepSeek та компанії Tencent Yuanbao. Вони придумали простий спосіб запобігти списуванню — на час "гаокао" всі пристрої студентів, які опиняються в зоні проведення іспиту, тимчасово вимикаються.

При спробі абітурієнта завантажити фото чи отримати відповідь на запитання, програмний софт повідомляє, що на час екзамену ця функція "є тимчасово недоступною на час іспиту гаокао". Деякі студенти, як пишуть журналісти, були несподівано шоковані такою новацією та висловили своє незадоволення в соцмережі Weibo.

Однак розробники DeepSeek та Tencent Yuanbao відзначають, що такі заходи мають на меті "забезпечити справедливість вступного іспиту до коледжу". Там додають що відповідні функції "повернуться до нормального стану після гаокао".

Журналісти вказують, що в Китаї триває активна кампанія з протидії списуванню на іспитах. Так, у 2018-му шестеро людей, які намагалися використати бездротові навушники для отримання підказок, були викриті, а потім отримали від шести місяців до чотирьох років в'язниці за спроби "списування" на вступному іспиті.

В соцмережах до цієї інформації поставилися доволі позитивно. Багато користувачів вважають, що створення рівних умов допоможе запобігти тому, що хтось "нечесним способом" забере місце в університеті того, хто старанно вчився та готувався до цього багато років.

Найбільше дописувачам сподобалися наступні репліки:

"Ось чому Китай на 200 років попереду всіх";

"Це — геніально. І що тепер зумери та альфа без інтернету та ШІ-чатів зможуть?"

"Хоч система контролю жорстка, та все ж вона більш справедлива";

"Та все ж, списували та будуть списувати. Тому з часом знайдуть обхідні шляхи".

Раніше повідомлялося, що українські зірки шоу-бізнесу теж списували в студентські роки. Низка селебритіз розповіла, як вони навчалися за університетською лавкою та чи списували в своїх одногрупників під час навчання та іспитів.

Згодом стало відомо про комічний випадок масового списування в Індії. Попри очевидні докази порушення правил, адміністрація навчального закладу категорично заперечує факт списування, запевняючи, що їхня охорона цього не допустила.