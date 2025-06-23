Ничего, кроме солнца: ученые нашли самый чистый способ получения зеленой энергии

Исследователи научились расщеплять молекулы воды для получения чистого водорода, используя для этого только солнечную энергию.

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При использовании такого метода отпадает необходимость в ископаемом топливе или дорогостоящих ресурсах, сообщает interestingengineering.com. О разработке новой технологии сообщили ученые из Центра нанотехнологий и мягких материалов (CeNS) в индийском Бангалоре.

Зеленый водород – один из самых чистых видов топлива, способный декарбонизировать промышленность, обеспечить энергией транспортные средства и многое другое, напоминает издание. Производство зеленого водорода обычно включает электролиз – процесс, который разделяет воду на водород и кислород с помощью электричества. Однако зачастую это энергозатратный и дорогостоящий процесс.

Как работает новая технология

Группа индийских исследователей разработала фотоанод на основе кремния с использованием инновационной архитектуры nip-гетероперехода, состоящей из слоев полупроводника n-типа TiO2 (диоксид титана), собственного (нелегированного) кремния и p-типа NiO (оксид никеля), которые, работая вместе, улучшают разделение заряда и повышают эффективность переноса.

Материалы наносились методом магнетронного распыления — масштабируемой и готовой к использованию в промышленности технологии, которая обеспечивает точность и эффективность.

По информации Министерства науки и технологий Индии, такой подход обеспечивает лучшее поглощение света, более быструю передачу заряда и снижение потерь при рекомбинации — это ключевые факторы эффективного преобразования солнечной энергии в водород.

По словам ученых, устройство достигло превосходного поверхностного фотонапряжения в 600 мВ и низкого начального потенциала около 0,11 В RHE – все это делает его весьма эффективным при производстве водорода под воздействием солнечной энергии.

Также новые метод продемонстрировал долгосрочную стабильность, непрерывно работая более 10 часов в щелочных условиях с падением производительности всего на 4 процента. Ученые заявляют, что это редкое достижение в фотоэлектрохимических системах на основе кремния.

Команда исследователей отмечает, что при дальнейшем развитии технология использования солнечной энергии может стать топливом для водородных энергетических систем — от жилых домов до промышленных предприятий.

Ранее стало известно, что с помощью метода многократной переработки всех частей солнечной панели без использования экологически опасных растворителей можно полностью восстановить исходную мощность такой панели.

Также Фокус писал, что в Австралии была создана необычная батарея нового поколения. Она позволит хранить солнечную энергию на крыше дешевле и безопаснее, чем когда-либо прежде.