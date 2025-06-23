Нічого, крім сонця: вчені знайшли найчистіший спосіб отримання зеленої енергії

Дослідники навчилися розщеплювати молекули води для отримання чистого водню, використовуючи для цього лише сонячну енергію.

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У разі використанні такого методу відпадає потреба у викопному паливі або дорогих ресурсах, повідомляє interestingengineering.com. Про розробку нової технології повідомили вчені з Центру нанотехнологій і м'яких матеріалів (CeNS) в індійському Бангалорі.

Зелений водень — один із найчистіших видів палива, здатний декарбонізувати промисловість, забезпечити енергією транспортні засоби та багато іншого, нагадує видання. Виробництво зеленого водню зазвичай включає електроліз — процес, який розділяє воду на водень і кисень за допомогою електрики. Однак часто цей процес є енерговитратним і дорогим.

Як працює нова технологія

Група індійських дослідників розробила фотоанод на базі кремнію з використанням інноваційної архітектури nip-гетеропереходу, що складається з шарів напівпровідника n-типу TiO2 (діоксид титану), власного (нелегованого) кремнію і p-типу NiO (оксид нікелю), які, працюючи разом, покращують поділ заряду та підвищують ефективність перенесення.

Матеріали наносили методом магнетронного розпилення — масштабованої і готової до використання в промисловості технології, яка забезпечує точність і ефективність.

За інформацією Міністерства науки і технологій Індії, такий підхід забезпечує краще поглинання світла, швидшу передачу заряду і зниження втрат під час рекомбінації — це ключові чинники ефективного перетворення сонячної енергії на водень.

За словами вчених, пристрій досяг відмінної поверхневої фотонапруги в 600 мВ і низького початкового потенціалу близько 0,11 В RHE — все це робить його вельми ефективним для виробництва водню з використанням сонячної енергії.

Також нові метод продемонстрував довгострокову стабільність, безперервно працюючи понад 10 годин у лужних умовах з падінням продуктивності всього на 4 відсотки. Вчені заявляють, що це рідкісне досягнення у фотоелектрохімічних системах на основі кремнію.

Команда дослідників зазначає, що за подальшого розвитку технологія використання сонячної енергії може стати паливом для водневих енергетичних систем — від житлових будинків до промислових підприємств.

Раніше стало відомо, що за допомогою методу багаторазового перероблення всіх частин сонячної панелі без використання екологічно небезпечних розчинників можна повністю відновити вихідну потужність такої панелі.

Також Фокус писав, що в Австралії було створено незвичайну батарею нового покоління. Вона дасть змогу зберігати сонячну енергію на даху дешевше і безпечніше, ніж будь-коли раніше.