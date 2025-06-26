Обновление Android 16: что нужно сделать, чтобы смартфон не "тормозил" после установки

Google недавно выпустила новую версию операционной системы Android 16, которую уже начали получать cмартфоны Pixel и некоторые другие устройства. Он принес улучшение производительности, новые функции Material You и другие изменения, но их будет сложно ощутить, если гаджет работает медленно.

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Со временем кэшированные данные могут накапливаться, повреждаться или просто устаревать, что может замедлить работу cмартфона. Если гаджет уже слишком медленный, то очистка кэшей приложений и браузера может значительно ускорить его работу. Издание ZDNet объяснило, как сделать это перед обновлением до Android 16.

Как очистить кэш приложений Android

Инструкция в целом подходит для любого устройства Android, хотя точные шаги могут немного отличаться в зависимости от производителя.

Освободить место через Google Files

Сначала стоит пересмотреть все установленные приложения. Для этого нужно открыть "Настройки", перейти в "Хранилище" и нажать "Приложения". Если не получается найти специальную запись "Приложения", то стоит использовать поиск по "Настройкам", чтобы быстро ее найти.

Меню настроек Android Фото: zdnet.com Раздел "Приложение" в настройках Android Фото: zdnet.com

Также в меню "Хранилище" некоторые устройства Android теперь предлагают "Освободить место" через приложение Google Files. Чтобы воспользоваться этим, нужно открыть "Файлы", нажать на три полосы в верхнем левом углу и выбрать "Очистить". Рекомендуется просмотреть каждое предложение системы и удалить все файлы, которые больше не нужны, например, неиспользуемые приложения, большие файлы, дубликаты.

Очистить кэш отдельных приложений

Можно нажать на любое установленное приложение, затем выбрать в меню настроек "Хранилище и кэш" и нажать "Очистить кэш". Стоит учитывать, что это полностью сбросит все настройки этого приложения.

То же самое можно повторить для всех приложений, которые используют много места. Стоит начать с приложений, которые потребляют много данных, таких как социальные сети или потоковые сервисы.

Кроме того, пока в меню приложений некоторые версии Android позволяют легко увидеть, какие приложения занимают больше всего места. Для этого нужно найти меню с тремя точками в правом верхнем углу и выбрать опцию "Сортировать по размеру".

Как очистить кэш отдельных приложений Фото: zdnet.com

Как очистить кэш Chrome

Открыть Chrome, нажать на меню с тремя точками — "История" — "Очистить данные браузера". В открывшемся разделе нужно выбрать период, за который можно удалить ненужные данные, поставить галочку возле "Кэшированные изображения и файлы" и любых других понравившихся вариантов, а затем нажать "Очистить данные".

Как очистить данные браузера Google Chrome Фото: zdnet.com

Каждая опция объясняет, что она делает и как она влияет на опыт пользователя. Например, очистка файлов cookie и данных сайта приведет к выходу из многих или всех веб-сайтов, а очистка кэшированных изображений и файлов может привести к тому, что Chrome будет загружать изображения медленнее при следующем посещении сайта, хотя это временно.

В новых версиях Chrome для Android есть более простой способ. Нажатие кнопки меню отображает опцию под названием "Очистить данные о просмотре". При выборе этого пункта появится всплывающее окно с просьбой очистить данные о просмотре за определенный период. Если выбрать "Дополнительные параметры", то система сразу перенесет на экран "Данные о просмотре", где можно выбрать данные для удаления и выбрать временной диапазон.

Ранее писали, какие функции стоит отключить на Android 16. Многие из них ускоряют разрядку аккумулятора или снижают общую производительность.