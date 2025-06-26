В 100 раз быстрее Wi-Fi: как работает усовершенствованная технология Li-Fi

Ученые из Южной Кореи предложили новую платформу Li-Fi, которая преодолевает ограничения традиционных оптических устройств связи и может одновременно повысить как скорость передачи данных, так и безопасность.

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Технология Li-Fi (Light Fidelity) использует видимый спектр света (400–800 ТГц), подобно светодиодному свету, обеспечивая скорость до 100 раз выше, чем у традиционного Wi-Fi, сообщает Tech Xplore.

Как отмечают в издании, хотя Li-Fi имеет меньше ограничений в распределении доступных частот и меньше радиопомех, одна относительно уязвима для нарушений безопасности, поскольку доступ к ней может получить кто угодно.

Чтобы решить эту проблему, исследователи разработали технологию оптической связи с шифрованием на устройстве для использования Li-Fi. Речь идет о механизме, который генерирует свет с помощью электрического поля. В частности, электрическое поле концентрируется в "крошечных отверстиях в проницаемом электроде" и передается за пределы электрода.

Созданное учеными устройство использует этот принцип для одновременной обработки двух входных потоков данных. Используя этот принцип, команда разработала технологию под названием "оптический передатчик шифрования на устройстве".

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Суть этой технологии заключается в том, что само устройство преобразует информацию в свет и одновременно шифрует ее. Это означает, что возможна усиленная защита передачи данных без необходимости использования сложного отдельного оборудования.

"Эта технология, которая усиливает безопасность без дополнительного оборудования и одновременно обеспечивает шифрование и передачу данных, может широко применяться в различных областях, где безопасность будет иметь решающее значение в будущем", — отметил профессор Химчан Чо.

Напомним, мошенники обчищают банковские счета, а также перехватывают личные текстовые сообщения, используя общественные сети Wi-Fi. Эта угроза особенно актуальна во время путешествий.