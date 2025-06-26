У 100 разів швидше Wi-Fi: як працює вдосконалена технологія Li-Fi

Вчені з Південної Кореї запропонували нову платформу Li-Fi, яка долає обмеження традиційних оптичних пристроїв зв'язку і може одночасно підвищити як швидкість передачі даних, так і безпеку.

Related video

Технологія Li-Fi (Light Fidelity) використовує видимий спектр світла (400-800 ТГц), подібно до світлодіодного світла, забезпечуючи швидкість до 100 разів вищу, ніж у традиційного Wi-Fi, повідомляє Tech Xplore.

Як зазначають у виданні, хоча Li-Fi має менше обмежень у розподілі доступних частот і менше радіоперешкод, одна відносно вразлива для порушень безпеки, оскільки доступ до неї може отримати будь-хто.

Щоб вирішити цю проблему, дослідники розробили технологію оптичного зв'язку з шифруванням на пристрої для використання Li-Fi. Йдеться про механізм, який генерує світло за допомогою електричного поля. Зокрема, електричне поле концентрується в "крихітних отворах у проникному електроді" і передається за межі електрода.

Створений вченими пристрій використовує цей принцип для одночасної обробки двох вхідних потоків даних. Використовуючи цей принцип, команда розробила технологію під назвою "оптичний передавач шифрування на пристрої".

Важливо

Ці Wi-Fi роутери варто викинути: популярні моделі TP-Link більше не безпечні

Суть цієї технології полягає в тому, що сам пристрій перетворює інформацію на світло й одночасно шифрує її. Це означає, що можливий посилений захист передачі даних без необхідності використання складного окремого обладнання.

"Ця технологія, яка посилює безпеку без додаткового обладнання і одночасно забезпечує шифрування та передачу даних, може широко застосовуватися в різних галузях, де безпека матиме вирішальне значення в майбутньому", — зазначив професор Хімчан Чо.

Нагадаємо, шахраї обчищають банківські рахунки, а також перехоплюють особисті текстові повідомлення, використовуючи громадські мережі Wi-Fi. Ця загроза особливо актуальна під час подорожей.