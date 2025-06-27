Вынимать золото из старых гаджетов стало гораздо проще: химики раскрыли новый способ

Новая технология позволяет извлекать золото из электроники, не используя опасные химикаты. Она может сделать мелкомасштабную добычу менее вредной для людей и планеты.

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Простые методы выщелачивания и восстановления уже успешно испытали на руде, платах устаревших компьютеров и научных отходах. Профессор химии из Университета Флиндерса Джастин Чалкер раскрыл подробности в статье для издания The Conversation.

В официальной крупномасштабной добыче высокотоксичный цианид широко используется для извлечения золота из руды. Хотя цианид можно разложить, его использование может нанести вред дикой природе, а хранилища, где содержатся токсичные побочные продукты горнодобывающей деятельности, представляют опасность для окружающей среды в целом.

В мелкомасштабной и кустарной добыче золота часто используют ртуть. Когда золото реагирует со ртутью, образуется плотная амальгама, которую можно легко отделить. Затем ее нагревают, чтобы ртуть испарилась. Этот метод очень опасен для рабочих и является крупнейшим источником ртутного загрязнения на Земле.

Чтобы изменить это, команда ученых и инженеров разработала более безопасную альтернативу. Они использовали для извлечения золота химикат, который обычно применяется в очистке воды и хлорировании бассейнов: трихлоризоциануровую кислоту. Когда это широкодоступное и дешевое вещество активируется соленой водой, то может вступить в реакцию с золотом и перевести его в водорастворимую форму.

Для извлечения золота из раствора химики изобрели полимерный сорбент, который добыли из обычной серы. Полимерные сорбенты изолируют определенное вещество от жидкости или газа, а новый сорбент изготавливается путем соединения ключевых частиц (мономеров) вместе посредством цепной реакции. Нефтеперерабатывающие компании производят больше серы, чем могут использовать для своих нужд или продать, поэтому новое применение пойдет всем на пользу.

"При разработке перерабатываемого полимерного сорбента мы изобрели захватывающую новую химию, чтобы сделать полимер с помощью света, а затем "разобрать" сорбент после того, как он связал золото. Этот метод переработки преобразовал полимер обратно в его исходный мономерный строительный блок и отделил его от золота. Извлеченный мономер затем можно снова переработать в полимер, связывающий золото", — прокомментировал Джастин Чалкер.

Новые методы выщелачивания и восстановления были протестированы на практике. В будущем ученые планируют сотрудничать с промышленностью, правительством и некоммерческими группами для дальнейшего испытания технологии в мелкомасштабных горнодобывающих операциях.

Люди по всему миру выбрасывают миллионы тонн гаджетов, а вместе с ними и драгоценные материалы. В 2022 году человечество произвело около 62 миллионов тонн электронных отходов — достаточно, чтобы заполнить более 1,5 миллиона мусоровозов. Это на 82% больше, чем в 2010 году, и, как ожидается, к 2030 году этот показатель вырастет до 82 миллионов тонн.

Эти электронные отходы включают старые ноутбуки и телефоны, которые содержат золото. Менее четверти из них собираются и перерабатываются надлежащим образом.

Миллионы людей по всему миру добывают золото из электронных отходов или старых гаджетов при помощи ртути, рискуя здоровьем. Как правило, они действуют в отдаленных или сельских районах, где мало других средств заработка. Исследователи хотят предложить им более безопасную альтернативу.

Ранее писали, в каких гаджетах можно найти до 22 карат золота. Люди часто выбрасывают их, не подозревая, какое богатство спрятано под крышкой. Некоторые перекупщики и старатели заработали много денег на переработке, хотя это и опасно.

В 2024 году ученые из США представили свой метод добычи золота из электроники. Он позволяет извлекать 99,9% драгоценного металла с минимальным количеством примесей.