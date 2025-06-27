Виймати золото зі старих гаджетів стало набагато простіше: хіміки розкрили новий спосіб

Нова технологія дає змогу витягувати золото з електроніки, не використовуючи небезпечні хімікати. Вона може зробити дрібномасштабний видобуток менш шкідливим для людей і планети.

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Прості методи вилуговування і відновлення вже успішно випробували на руді, платах застарілих комп'ютерів і наукових відходах. Професор хімії з Університету Фліндерса Джастін Чалкер розкрив подробиці в статті для видання The Conversation.

В офіційному великомасштабному видобутку високотоксичний ціанід широко використовується для вилучення золота з руди. Хоча ціанід можна розкласти, його використання може завдати шкоди дикій природі, а сховища, де містяться токсичні побічні продукти гірничодобувної діяльності, становлять небезпеку для навколишнього середовища загалом.

У дрібномасштабному та кустарному видобутку золота часто використовують ртуть. Коли золото реагує зі ртуттю, утворюється щільна амальгама, яку можна легко відокремити. Потім її нагрівають, щоб ртуть випарувалася. Цей метод дуже небезпечний для робітників і є найбільшим джерелом ртутного забруднення на Землі.

Щоб змінити це, команда вчених та інженерів розробила безпечнішу альтернативу. Вони використовували для вилучення золота хімікат, який зазвичай застосовують в очищенні води та хлоруванні басейнів: трихлоризоціанурову кислоту. Коли ця широкодоступна і дешева речовина активується солоною водою, то може вступити в реакцію із золотом і перевести його у водорозчинну форму.

Для вилучення золота з розчину хіміки винайшли полімерний сорбент, який добули зі звичайної сірки. Полімерні сорбенти ізолюють певну речовину від рідини або газу, а новий сорбент виготовляють шляхом з'єднання ключових частинок (мономерів) разом за допомогою ланцюгової реакції. Нафтопереробні компанії виробляють більше сірки, ніж можуть використовувати для своїх потреб або продати, тому нове застосування піде всім на користь.

"При розробці полімерного сорбенту, що переробляється, ми винайшли захоплюючу нову хімію, щоб зробити полімер за допомогою світла, а потім "розібрати" сорбент після того, як він зв'язав золото. Цей метод переробки перетворив полімер назад у його вихідний мономерний будівельний блок і відокремив його від золота. Витягнутий мономер потім можна знову переробити в полімер, що зв'язує золото", — прокоментував Джастін Чалкер.

Нові методи вилуговування і відновлення були протестовані на практиці. У майбутньому вчені планують співпрацювати з промисловістю, урядом і некомерційними групами для подальшого випробування технології в дрібномасштабних гірничодобувних операціях.

Люди в усьому світі викидають мільйони тонн гаджетів, а разом із ними і дорогоцінні матеріали. У 2022 році людство виробило близько 62 мільйонів тонн електронних відходів — достатньо, щоб заповнити понад 1,5 мільйона сміттєвозів. Це на 82% більше, ніж у 2010 році, і, як очікується, до 2030 року цей показник зросте до 82 мільйонів тонн.

Ці електронні відходи включають старі ноутбуки та телефони, які містять золото. Менше чверті з них збираються і переробляються належним чином.

Мільйони людей по всьому світу видобувають золото з електронних відходів або старих гаджетів за допомогою ртуті, ризикуючи здоров'ям. Як правило, вони діють у віддалених або сільських районах, де мало інших засобів заробітку. Дослідники хочуть запропонувати їм безпечнішу альтернативу.

Раніше писали, в яких гаджетах можна знайти до 22 карат золота. Люди часто викидають їх, не підозрюючи, яке багатство заховане під кришкою. Деякі перекупники і старателі заробили багато грошей на переробці, хоча це і небезпечно.

У 2024 році вчені зі США представили свій метод видобутку золота з електроніки. Він дає змогу витягувати 99,9% дорогоцінного металу з мінімальною кількістю домішок.