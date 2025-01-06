Учені відкрили новий спосіб видобутку золота з гаджетів і знайшли йому несподіване застосування

Технологія дає змогу витягувати 99,9% золота з мінімальною кількістю домішок у вигляді інших металів.

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Дослідники з Корнельського університету в США розробили новий метод вилучення золота з електронних відходів і подальшого видобутку цінних органічних матеріалів. Вони описали його в статті, опублікованій у журналі Nature Communications.

За словами дослідників, інноваційний підхід допоможе позбутися 50 мільйонів тонн електронних відходів, які виробляють щорічно, з яких поки що переробляють лише 20%. Традиційні методи видобутку золота з електроніки використовують хімікати і процеси, що забруднюють навколишнє середовище. Новий же спосіб являє собою екологічно чисту альтернативу традиційним методам видобутку, адже дає змогу використовувати величезну кількість електронних відходів і допомагає скоротити викиди вуглекислого газу.

Амін Задехназарі, науковий співробітник-постдокторант у лабораторії Алірези Аббаспуррада, доцент кафедри харчової хімії та технології інгредієнтів імені Йонгина Джо в Коледжі сільського господарства та природничих наук, разом зі своєю командою розробив два вініл-пов'язаних ковалентних органічних каркаси (VCOF) для ефективного видалення іонів золота і наночастинок із викинутих друкованих плат. Один з них здатний захоплювати 99,9% золота, мінімізуючи при цьому вилучення інших металів, таких як нікель і мідь, що дуже корисно.

"Потім ми можемо використовувати COF, навантажені золотом, для перетворення CO2 в корисні хімікати. Перетворюючи CO2 на матеріали з доданою вартістю, ми не тільки скорочуємо потреби в утилізації відходів, а й забезпечуємо як екологічні, так і практичні вигоди. Це свого роду безпрограшний варіант для навколишнього середовища", — пояснив учений.

Як пише сайт SciTechDaily, електронні відходи — це справжня золота жила. За оцінками експертів, тонна електронних відходів містить щонайменше в 10 разів більше золота, ніж тонна золотої руди. Враховуючи, що до 2030 року кількість електронних відходів може збільшитися до 80 мільйонів метричних тонн, зростає і потреба в ефективному способі обробки.

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Традиційні методи вилучення золота з електронних відходів включають їдкі хімікати, включно з ціанідом, які становлять небезпеку для навколишнього середовища. Метод Задехназарі досягається без використання небезпечних хімікатів, з використанням хімічної адсорбції — прилипання частинок до поверхні.

В основі нових методів лежать ковалентні органічні каркаси (COF) — це пористі кристалічні матеріали, відомі тим, що мають безліч потенційних застосувань, включно з хімічним зондуванням і зберіганням енергії. Задехназарі синтезував два таких матеріали, використовуючи тетратіафульвален (TTF) і тетрафенілетил (TPE) як будівельні блоки.

TTF-COF добре поглинає золото, оскільки багатий сіркою, до якої золото має близьку природу. До того ж, він витримав 16 циклів повторного використання з незначною втратою ефективності.

Інші методи вилучення золота та інших дорогоцінних металів з електронних відходів зазвичай не настільки вибагливі, і призводять до появи домішок. Потрібно лише знати, скільки золота та інших дорогоцінних металів йде на виготовлення тих чи інших електронних пристроїв, щоб витягувати лише необхідні.

Під тиском навколишнього CO2 за температури 50 градусів за Цельсієм отриманий COF, що містить золото, ефективно перетворював CO2 на органічні речовини за допомогою карбоксилювання.

Раніше писали, в яких гаджетах можна знайти до 22 карат золота. Дехто нажив цілий статок на переробці старих електронних пристроїв, які просто викинули на звалище.

Повідомляли також, що в Сінгапурі знайшли спосіб удесятеро простіше добувати золото з електроніки. У цьому допомогла спеціальна губка з графену і хітозану, яка не тільки витягує частинки дорогоцінного металу, а й відновлює їх.