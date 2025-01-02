61 злиток: прикордонники знайшли приховане золото на 6 млн грн в несподіваному місці (фото)

Чоловік та жінка, які перевозили півтора кілограма золота, не змогли пояснити походження дорогоцінного металу.

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У пункті пропуску "Нижанковичі" на Львівщині, що запрацював 21 грудня, прикордонники під час огляду одного з автомобілів виявили 61 злиток золота. Чоловік і жінка намагалися вивезти за кордон 1,5 кг дорогоцінного металу. Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України у четвер, 2 січня.

Золото прикордонники знайшли у схованці підлокітника автомобіля "Тойота". 37-річна донеччанка та 67-річний чоловік не змогли пояснити походження злитків й надати відповідні документи.

Загальна вартість дорогоцінного металу, за попередніми оцінками, становить близько 6 мільйонів гривень. Проба кожного злитка 999.

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Співробітники 7-го прикордонного Карпатського загону направили повідомлення до Бюро економічної безпеки України про виявлення ознак злочину за ст. 201-3 КК України.

Нагадаємо, 6 грудня заступник начальника Київської митниці Олексій Дірочка повідомив, що з України намагаються вивозити історичні артефакти вартістю у мільйони гривень. Серед предметів, які цікавлять контрабандистів, — трипільська кераміка, шаблі та клинки. Жителі Північної Європи зацікавились артефактами з України через серіал "Вікінги".

26 вересня у Львівській області перекрили канал незаконного ввезення техніки Apple в Україну. Жінки переходили через пункт пропуску Мостиська-Пшемисль 3–7 разів на добу, переносячи в особистих речах від 2 до 7 мобільних телефонів.