61 слиток: пограничники нашли скрытое золото на 6 млн грн в неожиданном месте (фото)

Мужчина и женщина, которые перевозили полтора килограмма золота, не смогли объяснить происхождение драгоценного металла.

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В пункте пропуска "Нижанковичи" на Львовщине, который заработал 21 декабря, пограничники при осмотре одного из автомобилей обнаружили 61 слиток золота. Мужчина и женщина пытались вывезти за границу 1,5 кг драгоценного металла. Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины в четверг, 2 января.

Золото пограничники нашли в тайнике подлокотника автомобиля "Тойота". 37-летняя дончанка и 67-летний мужчина не смогли объяснить происхождение слитков и предоставить соответствующие документы.

Общая стоимость драгоценного металла, по предварительным оценкам, составляет около 6 миллионов гривен. Проба каждого слитка 999.

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Сотрудники 7-го пограничного Карпатского отряда направили сообщение в Бюро экономической безопасности Украины об обнаружении признаков преступления по ст. 201-3 УК Украины.

Напомним, 6 декабря заместитель начальника Киевской таможни Алексей Дирочка сообщил, что из Украины пытаются вывозить исторические артефакты стоимостью в миллионы гривен. Среди предметов, которые интересуют контрабандистов, — трипольская керамика, сабли и клинки. Жители Северной Европы заинтересовались артефактами из Украины из-за сериала "Викинги".

26 сентября во Львовской области перекрыли канал незаконного ввоза техники Apple в Украину. Женщины переходили через пункт пропуска Мостиска-Пшемысль 3-7 раз в сутки, перенося в личных вещах от 2 до 7 мобильных телефонов.