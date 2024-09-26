Переходили пункт пропуска 3-7 раз: на Львовщине нанимали женщин для контрабанды iPhone из Польши

Для конспирации женщины переодевались и периодически декларировали по 1 телефону, якобы для собственного пользования. Общая сумма изъятой техники может достигать 8 млн гривен.

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Во Львовской области перекрыли канал незаконного ввоза техники Apple в Украину. Об этом сообщают в пограничной службе.

Во время обысков сотрудники 7-го пограничного Карпатского отряда совместно с детективами Бюро экономической безопасности изъяли 88 предметов техники американского производителя Apple: iPhone 16 pro/16 pro max, iPhone 15 Pro Max, AirPods 4, AirPods Max with case, Apple Watch 10 series.

Среди товаров были и ликвидационные лоты "Amazon", которые обычно покупают у сторонних лиц в странах Европейского Союза, США и Китая, добавляют в БЭБ.

Как сообщается, технику завозили в Украину с целью дальнейшей реализации в различных торговых сетях Львовщины.

Для пересечения границы с техникой организаторы схемы преимущественно привлекали женщин. За сутки те могли перейти через пункт пропуска "Мостиска-Пшемысль" 3-7 раз, перенося в личных вещах от 2 до 7 мобильных телефонов.

Контрабандная техника фирмы Apple

Для конспирации женщины переодевались и периодически декларировали по 1 телефону, якобы для собственного пользования.

Все незаконно перемещенные гаджеты хранили в хранилищах или транспортных средствах неподалеку от границы.

Всего правоохранители во Львове из двух автомобилей изъяли более 90 единиц техники. Общая сумма находок может достигать 8 млн гривен.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, гражданка Украины пыталась тайно ввезти два смартфона IPhone 16 Pro Max, которые еще не начали продавать в украинских магазинах. Контрабандистку задержали на контрольно-пропускном пункте "Попубное-Сирет" на границе Украины и Румынии.

Также Фокус писал, что в начале июля на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда разоблачили местного жителя на двух видах противоправной деятельности. Мужчина пытался пересечь границу, спрятав в своем авто сигареты и уклонистов.