Опередили магазины: на границе с Румынией впервые задержали контрабандиста с IPhone 16 (фото)

Двое украинцев могли стать владельцами IPhone 16 Pro Max на неделю раньше, чем другие поклонники техники Apple, рассказали на таможне. Как выяснилось, произошел первый случай контрабанды новейшего смартфона.

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Гражданка Украины пыталась тайно ввезти два смартфона IPhone 16 Pro Max, которые еще не начали продавать в украинских магазинах. Пока другие украинцы делают предварительные заказы и ожидают, женщина попыталась пересечь румынско-украинскую границу, но ее остановили. О деталях задержания контрабандистки, которая первой везла сверхновый гаджет, рассказала пресс-служба Государственной таможенной службы (ГТСУ).

Сообщение таможенников появилось в сети около 19 час. 20 сентября. Указывается, что инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте "Попубное-Сирет" на границе Украины и Румынии. Женщина шла через КПП пешком и несла в тайном месте два IPhone 16 Pro Max, для каждого — отдельный фирменный белый пакет с логотипом Apple. Поскольку она не задекларировала смартфоны, то работники ГТСУ сделали вывод, что это контрабанда.

"Таможенники предотвратили первый случай контрабанды IPhone 16 серии", — отметила пресс-служба ведомства.

На фото, опубликованном ГТСУ, можно рассмотреть дорогостоящие гаджеты, которые еще не начали продавать в Украине. Ориентировочная суммарная стоимость — 160 тыс. грн, указано в статье.

IPhone 16 Pro Max — первый случай контрабанды в Украину Фото: Державна митна служба України

Пресс-служба сообщила, что на контрабандистку составили протокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Гаджеты конфисковали, а возможное наказание — штраф в размере 30% стоимости, то есть, вероятно, 48 тыс. грн.

В сети можно отыскать информацию, когда в Украине начнут продажи IPhone 16 Pro Max — с 27 сентября 2024 года: на сегодня ведется только регистрация желающих. Таможенники не дали возможности двум гражданам получить гаджет на неделю раньше, чем все остальные.

IPhone 16 Pro Max — когда начнется продажа в Украине Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал о презентации IPhone 16 Pro Max, которая состоялась 9 сентября 2024 года. Модель нового смартфона будет иметь две дополнительные кнопки: одна — для включения камеры, фонарика, музыки, а вторая — для фотографирования. Кроме того, поклонники новейших гаджетов ожидают улучшенные наушники AirPods, рассказали на портале Wired.

Напоминаем, 17 сентября в СМИ появились жалобы владельцы iPhone 16, которые говорили о проблемах с аккумулятором. Между тем ранее Forbes заявил об особенной системе искусственного интеллекта, которая будет работать в новейшем смарфоне Apple.