Владельцы iPhone жалуются, что новая iOS "убивает" аккумуляторы их телефонов, — СМИ

Пользователи "яблочных" смартфонов заметили, что после обновления их устройства начали быстрее разряжаться. Эксперты успокоили, что на самом деле с аккумуляторами не произошло ничего страшного, и дали несколько действенных советов.

Related video

Компания Apple перед презентацией iPhone 16 выпустила новую операционную систему — iOS 18. Однако обновление порадовало не всех владельцев старых моделей смартфонов. Об этом 17 сентября сообщили в New York Post.

Пользователи iPhone обновили свои телефоны и начали жаловаться на резкое ухудшение производительности. Они убеждены, что новая ОП "убивает" аккумуляторы смартфонов.

В соцсети X (ранее — Twitter) даже появились шутки о влиянии iOS 18 на iPhone предыдущих поколений. Люди делятся, что после обновления их устройства начали перегреваться.

"Я обновил программное обеспечение до iOS 18, и процент заряда батареи так быстро упал. Прошел час, с тех пор как я зарядил его на 80% и не использовал в это время, но сейчас мой процент телефона составляет 67%", — поделился один из владельцев iPhone.

В СМИ отметили, что такие жалобы — обычное дело. После выхода iOS 17 владельцы iPhone тоже были недовольны и жаловались на проблемы с батареями.

"Установка новой ОС на iPhone вызывает много вещей, которые происходят в фоновом режиме, от индексации до повторной калибровки батареи, и это может длиться часами или даже днями", — пояснил исследователь ZDNet Адриан Кингсли-Хьюз.

По его словам, эти фоновые процессы могут расходовать энергию, создавая впечатление, что аккумулятор "садится" быстрее. Однако на самом деле это не так.

Эксперты советуют пользователям, которые столкнулись с проблемами после обновления iOS, попробовать:

перезагрузить телефон;

уменьшить яркость экрана;

сбросить настройки сети;

использовать "Темный режим";

отключить функцию автоматического переключения на сотовые данные, если Wi-Fi слишком медленный.

Состояние аккумулятора можно проверить через "Настройки". Если срок его службы действительно подходит к концу, замена батареи может решить проблему.

Однако в издании уверяют, что со временем проблема должна исчезнуть сама собой — после полного завершения обновления. Не исключено также, что придется подождать еще одного обновления с исправлением ошибок.

Проблема, с которой столкнулся пользователь после обновления на iOS 18 Фото: Reddit

Преимущества iOS 18 включают следующие:

больше возможностей настройки меню (отказ от макета сетки на главном экране и разрешение размещать программы, где угодно, функции изменения цветов и размеров значков);

обновленная структура "Фотографий";

новые способы упорядочения тек в "Почте";

приложение Passwords;

обновленные функции конфиденциальности;

новые функции Apple Intelligence, которые используют AI.

Возможность установить новую ОС должна быть доступна на всех смартфонах от iPhone XR. Для более старых моделей обновление недоступно.

Напомним, ресурс ZD.net протестировал популярные смартфоны-раскладушки и создал ТОП лучших моделей. В него вошли модели от Motorola, Samsung и Nokia.

26 сентября запланирован выход новых смартфонов Xiaomi 14T и 14T Pro. В СМИ собрали все, что известно об их характеристиках и дизайне.