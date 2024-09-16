Топ-5 лучших моделей смартфонов-раскладушек от Nokia, Motorola, Samsung: характеристики (видео)
В список лучших смартфонов-раскладушек вошли устройства, которые имеют аккумулятором емкостью 4 000 мАч, а один из телефонов можно даже купить всего за $88.
Лучшие смартфоны-раскладушки компактные и популярные, протестировал ресурс ZD.net. В ТОП вошли такие модели как Motorola Razr Plus, Samsung Galaxy Z Flip 6, Motorola Razr, Nokia 2780 Flip.
Motorola Razr Plus (2024)
Motorola Razr Plus (2024) имеет камеру на 50 МП, дисплеи 4х6,9 дюйма, его цена — 999 долларов. Его часто сравнивают с Samsung Galaxy Z Flip 6, и, по мнению экспертов ZD.net, оба устройства достойны внимания. Также он имеет 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, чипом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, аккумулятором емкостью 4 000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт и многим другим.
Samsung Galaxy Z Flip 6
Этот раскладной телефон имеет такие преимущества, как более длительная поддержка программного обеспечения, более совершенные функции и более высокая стоимость обмена. Также он обладает экраном 6,3х6,8 дюйма. Его цена — 1 099 долларов.
Motorola Razr (2024, 2023)
Motorola Razr, без сомнения, является самым доступным устройством в своем роде. С дисплеем 3,6х6,9 дюйма и камерой 50 МП, его цена — 699 долларов. Также смартфон имеет Надежный аккумулятор емкостью 4 200 мАч с беспроводной зарядкой и 8 ГБ ОЗУ со 128 ГБ встроенной памяти.
Nokia 2780 Flip
Этот смартфон недавно стал популярным благодаря поколению Z, к тому же его цена — всего 88 долларов США. Этот доступный смартфон обладает камерой 5 МП и экраном 1,77х2,7 дюйма.
Так какой же телефон выбрать? Выбором редакции ZD.net является Motorola Razr Plus (2024), который обеспечивает лучший опыт с памятью12GB RAM, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, емкостью батареи 4 000mAh. И, что важно, Motorola Razr Plus на 100 долларов дешевле его ближайшего конкурента, Samsung Galaxy Z Flip 6.
Flip phone
Price
Displays
Camera
Motorola Razr Plus (2024)
$999
4-inch and 6.9-inch
50MP wide, 50MP telephoto, 32MP front
Samsung Galaxy Z Flip 6
$1,099
6.3-inch and 6.8-inch
50MP wide, 12MP ultrawide, 10MP front
Motorola Razr (2024)
$699
3.6-inch and 6.9-inch
50MP wide, 13MP ultrawide, 32MP front
Motorola Razr (2023)
$399
1.5-inch and 6.9-inch
64MP wide, 13MP ultra, 32MP front
Nokia 2780 Flip
$88
1.77-inch and 2.7-inch
5MP wide
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