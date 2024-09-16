Топ-5 лучших моделей смартфонов-раскладушек от Nokia, Motorola, Samsung: характеристики (видео)

В список лучших смартфонов-раскладушек вошли устройства, которые имеют аккумулятором емкостью 4 000 мАч, а один из телефонов можно даже купить всего за $88.

Related video

Лучшие смартфоны-раскладушки компактные и популярные, протестировал ресурс ZD.net. В ТОП вошли такие модели как Motorola Razr Plus, Samsung Galaxy Z Flip 6, Motorola Razr, Nokia 2780 Flip.

Motorola Razr Plus (2024)

Motorola Razr Plus (2024) имеет камеру на 50 МП, дисплеи 4х6,9 дюйма, его цена — 999 долларов. Его часто сравнивают с Samsung Galaxy Z Flip 6, и, по мнению экспертов ZD.net, оба устройства достойны внимания. Также он имеет 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, чипом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, аккумулятором емкостью 4 000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт и многим другим.

Motorola Razr Plus (2024)

Samsung Galaxy Z Flip 6

Этот раскладной телефон имеет такие преимущества, как более длительная поддержка программного обеспечения, более совершенные функции и более высокая стоимость обмена. Также он обладает экраном 6,3х6,8 дюйма. Его цена — 1 099 долларов.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Motorola Razr (2024, 2023)

Motorola Razr, без сомнения, является самым доступным устройством в своем роде. С дисплеем 3,6х6,9 дюйма и камерой 50 МП, его цена — 699 долларов. Также смартфон имеет Надежный аккумулятор емкостью 4 200 мАч с беспроводной зарядкой и 8 ГБ ОЗУ со 128 ГБ встроенной памяти.

Motorola Razr (2024, 2023)

Nokia 2780 Flip

Этот смартфон недавно стал популярным благодаря поколению Z, к тому же его цена — всего 88 долларов США. Этот доступный смартфон обладает камерой 5 МП и экраном 1,77х2,7 дюйма.

Так какой же телефон выбрать? Выбором редакции ZD.net является Motorola Razr Plus (2024), который обеспечивает лучший опыт с памятью12GB RAM, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, емкостью батареи 4 000mAh. И, что важно, Motorola Razr Plus на 100 долларов дешевле его ближайшего конкурента, Samsung Galaxy Z Flip 6.

Nokia 2780 Flip

Flip phone Price Displays Camera Motorola Razr Plus (2024) $999 4-inch and 6.9-inch 50MP wide, 50MP telephoto, 32MP front Samsung Galaxy Z Flip 6 $1,099 6.3-inch and 6.8-inch 50MP wide, 12MP ultrawide, 10MP front Motorola Razr (2024) $699 3.6-inch and 6.9-inch 50MP wide, 13MP ultrawide, 32MP front Motorola Razr (2023) $399 1.5-inch and 6.9-inch 64MP wide, 13MP ultra, 32MP front Nokia 2780 Flip $88 1.77-inch and 2.7-inch 5MP wide

Ранее мы писали о том, что скоро выйдут смартфоны Xiaomi 14T и 14T Pro: что известно о характеристиках, ценах. Телефон Xiaomi 14T будет доступен в Европе по цене от 699 евро. Стартовая цена модели Xiaomi 14T Pro составит 899 евро.