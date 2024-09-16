ТОП 5 найкращих моделей смартфонів-розкладачок від Nokia, Motorola, Samsung: характеристики (відео)

До списку найкращих смартфонів-розкладачок увійшли пристрої, які мають акумулятором ємністю 4000 мАг, а один із телефонів можна навіть купити всього за $88.

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Найкращі смартфони-розкладачки компактні та популярні, протестував ресурс ZD.net. До ТОП увійшли такі моделі як Motorola Razr Plus, Samsung Galaxy Z Flip 6, Motorola Razr, Nokia 2780 Flip.

Motorola Razr Plus (2024)

Motorola Razr Plus (2024) має камеру на 50 МП, дисплеї 4х6,9 дюйма, його ціна — 999 доларів. Його часто порівнюють із Samsung Galaxy Z Flip 6, і, на думку експертів ZD.net, обидва пристрої варті уваги. Також він має 12 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ вбудованої пам'яті, чипом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, акумулятором ємністю 4000 мАг зі швидкою зарядкою 45 Вт і багатьом іншим.

Motorola Razr Plus (2024)

Samsung Galaxy Z Flip 6

Цей розкладний телефон має такі переваги, як триваліша підтримка програмного забезпечення, досконаліші функції та вища вартість обміну. Також він має екран 6,3х6,8 дюйма. Його ціна — 1099 доларів.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Motorola Razr (2024, 2023)

Motorola Razr, без сумніву, є найдоступнішим пристроєм у своєму роді. З дисплеєм 3,6х6,9-дюймів і камерою 50 МП, його ціна — 699 доларів. Також смартфон має Надійний акумулятор ємністю 4200 мАг з бездротовою зарядкою та 8 ГБ ОЗП зі 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Motorola Razr (2024, 2023)

Nokia 2780 Flip

Цей смартфон нещодавно став популярним завдяки поколінню Z, до того ж його ціна — всього 88 доларів США. Цей доступний смартфон має камеру 5 МП і екран 1,77х2,7 дюйма.

То який же телефон обрати? Вибором редакції ZD.net є Motorola Razr Plus (2024), який забезпечує найкращий досвід із пам'яттю 12GB RAM, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, ємністю батареї 4000mAh. І, що важливо, Motorola Razr Plus на 100 доларів дешевше за його найближчого конкурента, Samsung Galaxy Z Flip 6.

Nokia 2780 Flip

Flip phone Price Displays Camera Motorola Razr Plus (2024) $999 4-inch and 6.9-inch 50MP wide, 50MP telephoto, 32MP front Samsung Galaxy Z Flip 6 $1,099 6.3-inch and 6.8-inch 50MP wide, 12MP ultrawide, 10MP front Motorola Razr (2024) $699 3.6-inch and 6.9-inch 50MP wide, 13MP ultrawide, 32MP front Motorola Razr (2023) $399 1.5-inch and 6.9-inch 64MP wide, 13MP ultra, 32MP front Nokia 2780 Flip $88 1.77-inch and 2.7-inch 5MP wide

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