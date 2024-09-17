Власники iPhone скаржаться, що нова iOS "вбиває" акумулятори їхніх телефонів, — ЗМІ

Користувачі "яблучних" смартфонів помітили, що після оновлення їхні пристрої почали швидше розряджатись. Експерти заспокоїли, що насправді з акумуляторами не сталося нічого страшного, та дали кілька дієвих порад.

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Компанія Apple перед презентацією iPhone 16 випустила нову операційну систему — iOS 18. Однак оновлення порадувало не усіх власників старіших моделей смартфонів. Про це 17 вересня повідомили у New York Post.

Користувачі iPhone оновили свої телефони та почали скаржитись на різке погіршення продуктивності. Вони переконані, що нова ОП "вбиває" акумулятори смартфонів.

У соцмережі X (раніше — Twitter) навіть з’явились жарти про вплив iOS 18 на iPhone попередніх поколінь. Люди діляться, що після оновлення їхні пристрої почали перегріватись.

"Я оновив програмне забезпечення до iOS 18, і відсоток заряду батареї так швидко впав. Пройшла година, відколи я зарядив його на 80% і не використовував в цей час, але зараз мій відсоток телефону становить 67%", — поділився один з власників iPhone.

У ЗМІ зазначили, що такі скарги — звична справа. Після виходу iOS 17 власники iPhone теж були незадоволеними та нарікали на проблеми з батареями.

"Встановлення нової ОС на iPhone викликає багато речей, які відбуваються у фоновому режимі, від індексації до повторного калібрування батареї, і це може тривати годинами або навіть днями", — пояснив дослідник ZDNet Адріан Кінгслі-Хьюз.

З його слів, ці фонові процеси можуть витрачати енергію, створюючи враження, що акумулятор "сідає" швидше. Однак насправді це не так.

Експерти радять користувачам, які стикнулись з проблемами після оновлення iOS, спробувати:

перезавантажити телефон;

зменшити яскравість екрана;

скинути налаштування мережі;

використовувати "Темний режим";

вимкнути функцію автоматичного перемикання на стільникові дані, якщо Wi-Fi надто повільний.

Стан акумулятора можна перевірити через "Налаштування". Якщо термін його служби дійсно доходить кінця, заміна батареї може розв’язати проблему.

Однак у виданні запевняють, що з часом проблема має зникнути сама собою — після повного завершення оновлення. Не виключено також, що доведеться почекати ще одного оновлення з виправленням помилок.

Проблема, з якою стикнувся користувач після оновлення на iOS 18 Фото: Reddit

Переваги iOS 18 включають такі:

більше можливостей налаштування меню (відмова від макета сітки на головному екрані та дозвіл розміщувати програми, де завгодно, функції зміни кольорів і розмірів значків);

оновлена структура "Фотографій";

нові способи впорядкування тек у "Пошті";

додаток Passwords;

оновлені функції конфіденційності;

нові функції Apple Intelligence, які використовують AI.

Можливість встановити нову ОС має бути доступна на усіх смартфонах від iPhone XR. Для старіших моделей оновлення недоступне.

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