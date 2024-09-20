Випередили магазини: на кордоні з Румунією вперше затримали контрабандиста з IPhone 16 (фото)

Двоє українців могли стати власниками IPhone 16 Pro Max на тиждень раніше, ніж інші шанувальники техніки Apple, розповіли на митниці. Як з'ясувалось, відбувся перший випадок контрабанди новітнього смартфона.

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Громадянка України намагалась таємно ввезти два смартфони IPhone 16 Pro Max, які ще не почали продавати в українських магазинах. Поки інші українці роблять попередні замовлення та очікують, жінка спробувала перетнути румунсько-український кордон, але її спинили. Про деталі затримання контрабандистки, яка першою везла надновий гаджет, розповіла пресслужба Державної митної служби (ДМСУ).

Допис митників з'явився у мережі приблизно о 19 год. 20 вересня. Вказується, що інцидент стався на контрольно-пропускному пункті "Попубне–Сирет" на кордоні України та Румунії. Жінка йшла через КПП пішки і несла у таємному місці два IPhone 16 Pro Max, для кожного — окремий фірмовий білий пакет з логотипом Apple. Оскільки вона не задекларувала смартфони, то працівники ДМСУ зробили висновок, що це контрабанда.

"Митники запобігли першому випадку контрабанди IPhone 16 серії", — наголосила пресслужба відомства.

На фото, опублікованому ДМСУ, можна роздивитись дороговартісні гаджети, які ще не почали продавати в Україні. Орієнтовна сумарна вартість — 160 тис. грн, вказано у статті.

IPhone 16 Pro Max — перший випадок контрабанди в Україну Фото: Державна митна служба України

Пресслужба повідомила, що на контрабандистку склали протокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Гаджети конфіскували, а можливе покарання — штраф у розмірі 30% вартості, тобто, ймовірно, 48 тис. грн.

У мережі можна відшукати інформацію, коли в Україні почнуть продаж IPhone 16 Pro Max — із 27 вересня 2024 року: на сьогодні ведеться лише реєстрація охочих. Митники не дали можливості двом громадянам отримати гаджет на тиждень раніше, ніж усі інші.

IPhone 16 Pro Max — коли почнеться продаж в Україні Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про презентацію IPhone 16 Pro Max, яка відбулась 9 вересня 2024 року. Модель нового смартфона матиме дві додаткові кнопки: одна — для вмикання камери, ліхтаря, музики, а друга — для фотографування. Крім того, шанувальники новітніх гаджетів очікують покращені навушники AirPods, розповіли на порталі Wired.

Нагадуємо, 17 вересня у ЗМІ з'явились скарги власників iPhone 16, які говорили про негаразди з акумулятором. Тим часом раніше Forbes заявив про особливу систему штучного інтелекту, яка буде працювати у новітньому смарфоні Apple.