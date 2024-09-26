Переходили пункт пропуску 3-7 разів: на Львівщині наймали жінок для контрабанди iPhone з Польщі

Для конспірації жінки перевдягались та періодично декларували по 1 телефону, нібито для власного користування. Загальна сума вилученої техніки може сягати 8 млн гривень.

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У Львівській області перекрили канал незаконного ввезення техніки Apple в Україну. Про це повідомляють у прикордонній службі.

Під час обшуків співробітники 7-го прикордонного Карпатського загону спільно з детективами Бюро економічної безпеки вилучили 88 предметів техніки американського виробника Apple: iPhone 16 pro/16 pro max, iPhone 15 Pro Max, AirPods 4, AirPods Max with case, Apple Watch 10 series.

Серед товарів були й ліквідаційні лоти "Amazon", які зазвичай купують у сторонніх осіб в країнах Європейського Союзу, США та Китаю, додають у БЕБ.

Як повідомляється, техніку завозили в Україну з метою подальшої реалізації в різних торгових мережах Львівщини.

Для перетину кордону з технікою організатори схеми переважно залучали жінок. За добу ті могли перейти через пункт пропуску Мостиська—Пшемисль 3–7 разів, переносячи в особистих речах від 2 до 7 мобільних телефонів.

Контрабандна техніка фірми Apple

Для конспірації жінки перевдягались та періодично декларували по 1 телефону, нібито для власного користування.

Усі незаконно переміщені гаджети зберігали у сховищах або транспортних засобах неподалік від кордону.

Всього правоохоронці у Львові з двох автівок вилучили понад 90 одиниць техніки. Загальна сума знахідок може сягати 8 млн гривень.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 201-3 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, громадянка України намагалась таємно ввезти два смартфони IPhone 16 Pro Max, які ще не почали продавати в українських магазинах. Контрабандистку затримали на контрольно-пропускному пункті Попубне–Сирет на кордоні України та Румунії.

Також Фокус писав, що на початку липня на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону викрили місцевого жителя на двох видах протиправної діяльності. Чоловік намагався перетнути кордон, заховавши у своєму авто цигарки й ухилянтів.