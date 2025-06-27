Названы смартфоны, которые перестанут получать обновления: что надо знать

Популярный браузер Chrome перестанет запускаться на смартфонах с Android старше версии 10.0. Изменения вступят в силу с выпуском обновления Chrome 139, запланированным на 5 августа 2025 года.

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Chrome 138 — последняя версия Chrome, которая будет поддерживать Android 8.0 (Oreo) и Android 9.0 (Pie). Пользователям браузера стоит убедиться, что устройство работает под управлением Android 10.0 или более поздней версии, иначе вскоре оно перестанет получать обновления.

К счастью, старые версии Chrome продолжат работать. Как объяснил портал 9to5Google, браузер еще некоторое время будет открывать страницы сайтов, но со временем они перестанут адекватно загружаться. Это может произойти через несколько месяцев или через несколько лет.

Согласно данным о распространении, обновленным в апреле, Android 9.0 работает только на чуть менее чем 6% устройств, в то время как Android 8.0 и 8.1 вместе взятые работают только на около 4% устройств. Хотя 10% — это все еще большая доля от общего количества пользователей Android, и это повод задуматься о покупке смартфона поновее.

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