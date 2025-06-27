Названо смартфони, які перестануть отримувати оновлення: що треба знати

Популярний браузер Chrome перестане запускатися на смартфонах з Android, старших за версію 10.0. Зміни набудуть чинності з випуском оновлення Chrome 139, запланованим на 5 серпня 2025 року.

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Chrome 138 — остання версія Chrome, яка підтримуватиме Android 8.0 (Oreo) і Android 9.0 (Pie). Користувачам браузера варто переконатися, що пристрій працює під управлінням Android 10.0 або пізнішої версії, інакше незабаром він перестане отримувати оновлення.

На щастя, старі версії Chrome продовжать працювати. Як пояснив портал 9to5Google, браузер ще деякий час відкриватиме сторінки сайтів, але з часом вони перестануть адекватно завантажуватися. Це може статися через кілька місяців або через кілька років.

Згідно з даними про поширення, оновленими у квітні, Android 9.0 працює тільки на трохи менше ніж 6% пристроїв, тоді як Android 8.0 і 8.1 разом узяті працюють тільки на близько 4% пристроїв. Хоча 10% — це все ще велика частка від загальної кількості користувачів Android, і це привід замислитися про купівлю новішого смартфона.

Раніше писали, яких смартфонів уже пора позбутися. Компанія Apple анонсувала оновлення своєї операційної системи iOS 26, але встановити його зможуть не всі моделі.

Повідомляли також, куди пропадають мільярди смартфонів після того, як їх викинули. Не всі з них потрапляють на звалище, багатьом знаходять несподіване застосування.