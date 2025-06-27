Уникальные ветряные турбины навсегда изменят зеленую энергетику: что в них особенного

В США началось строительство первой пилотной площадки для новых ветряных турбин, от которых ожидают прорыва в сфере производства ветроэнергии.

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Компания Airloom Energy, выпускающая эти турбины, уже в 2027 году планирует начать проведение первых демонстрационных испытаний, пишет interestingengineering.com. Airloom Energy базируется в Вайоминге. Осенью минувшего года она получила финансирование в размере 13,75 млн долларов для ускорения развития своего первого научно-исследовательского центра в городе Рок-Ривер.

Низкопрофильная турбина компании, также названная Airloom, отличается миниатюрностью: в высоту она всего 82 фута (25 метров), а потому намного легче обычных ветряных турбин, которые в среднем достигают высоты около 328 футов (100 метров).

Еще одно отличие в том, что на рынке до сих пор преобладали горизонтально-осевые ветряные турбины, а турбины Airloom предлагают компактную модульную конструкцию с прямоугольными рабочими поверхностями, что позволяет улучшить преобразование энергии на меньшем пространстве.

Новый импульс для зеленой энергетики

Эксперты предупреждают, что к 2035 году половина территории США столкнется с дефицитом энергии. Также прогнозируется, что уже к 2027 году 40% мировых центров обработки данных будет сложно получить доступ к достаточному количеству электроэнергии из-за быстрого развития искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры.

«Нам нужны более гибкие системы, которые можно быстро построить и развернуть где угодно в больших масштабах», – заявил генеральный директор Airloom Energy Нил Рикнер. Он подчеркнул, что его компания как раз и предлагает решение проблемы, заменяя громоздкие и дорогие модели компактными и более доступными.

Продвинутые турбины

Производимые Airloom Energy турбины изготавливаются из разработанных в США компонентов, пригодных для массового производства, и рассчитаны на ввод в эксплуатацию менее чем за год, тогда как для обычных турбин на это часто требуется пять лет.

К тому же, новаторская конструкция турбин устанавливать их в регионах со слабым ветром, на отдаленных островах, в горной местности и в зонах ограниченного доступа, (военных базах, аэропортах) – где большие вращающиеся лопасти нецелесообразны.

Используя компактные модульные детали, упрощающие транспортировку, установку и обслуживание, Airloom Energy снижает логистические и финансовые препятствия для разработчиков, прокладывая путь к более широкому внедрению ветроэнергетики по всей территории США.

Ранее Фокус писал, что новые вибрирующие ветряные турбины заменят обычные ветряки. Преимущество их в том, что они безопасные для людей и птиц, более долговечны и, к тому же, дешевле в производстве.

Также сообщалось, что солнечные и ветровые станции оказались под угрозой из-за "неожиданных" явлений. Речь шла о том, что засухи, которые могут сильно сократить выработку энергии, стали более частыми