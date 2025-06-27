Унікальні вітряні турбіни назавжди змінять зелену енергетику: що в них особливого

У США почалося будівництво першого пілотного майданчика для нових вітряних турбін, від яких очікують прориву у сфері виробництва вітроенергії.

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Компанія Airloom Energy, що випускає ці турбіни, вже у 2027 році планує почати проведення перших демонстраційних випробувань, пише interestingengineering.com. Airloom Energy базується у Вайомінгу. Восени минулого року вона отримала фінансування в розмірі 13,75 млн доларів для прискорення розвитку свого першого науково-дослідного центру в місті Рок-Рівер.

Низькопрофільна турбіна компанії, також названа Airloom, вирізняється мініатюрністю: заввишки вона лише 82 фути (25 метрів), а тому набагато легша за звичайні вітряні турбіни, які в середньому досягають висоти близько 328 футів (100 метрів).

Ще одна відмінність у тому, що на ринку досі переважали горизонтально-осьові вітряні турбіни, а турбіни Airloom пропонують компактну модульну конструкцію з прямокутними робочими поверхнями, що дає змогу поліпшити перетворення енергії на меншому просторі.

Новий імпульс для зеленої енергетики

Експерти попереджають, що до 2035 року половина території США зіткнеться з дефіцитом енергії. Також прогнозується, що вже до 2027 року 40% світових центрів обробки даних буде складно отримати доступ до достатньої кількості електроенергії через швидкий розвиток штучного інтелекту та цифрової інфраструктури.

"Нам потрібні більш гнучкі системи, які можна швидко побудувати і розгорнути де завгодно у великих масштабах", — заявив генеральний директор Airloom Energy Ніл Рікнер. Він наголосив, що його компанія якраз і пропонує розв'язання проблеми, замінюючи громіздкі й дорогі моделі на компактні та доступніші.

Просунуті турбіни

Турбіни, які виробляє Airloom Energy, виготовляються з розроблених у США компонентів, придатних для масового виробництва, і розраховані на введення в експлуатацію менш ніж за рік, тоді як для звичайних турбін на це часто потрібно п'ять років.

До того ж, новаторська конструкція турбін встановлюватиме їх у регіонах зі слабким вітром, на віддалених островах, у гірській місцевості та в зонах обмеженого доступу (військових базах, аеропортах), де великі лопаті, що обертаються, недоцільні.

Використовуючи компактні модульні деталі, що спрощують транспортування, установку й обслуговування, Airloom Energy знижує логістичні та фінансові перешкоди для розробників, прокладаючи шлях до ширшого впровадження вітроенергетики по всій території США.

Раніше Фокус писав, що нові вібруючі вітряні турбіни замінять звичайні вітряки. Перевага їх у тому, що вони безпечні для людей і птахів, більш довговічні і, до того ж, дешевші у виробництві.

Також повідомлялося, що сонячні та вітрові станції опинилися під загрозою через "несподівані" явища. Йшлося про те, що посухи, які можуть сильно скоротити вироблення енергії, стали частішими