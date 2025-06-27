Украинские дроны станут сверхточными и неуязвимыми к РЭБ: почему это стало возможным

Компания TAF Drones кодифицировала в Украине и готовится серийно производить модуль автоматического донаведения Last Mile, который должен сделать дроны очень точными и неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы.

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Система использует технологии машинного видения и искусственного интеллекта. Об этом TAF Drones сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Процедура кодификации предусматривает проверку изделий на соответствие стандартам НАТО и потребностям Сил обороны Украины. Благодаря этому Минобороны сможет вскоре допустить модули к эксплуатации в Вооруженных силах Украины.

Система Last Mile предназначена для автоматического донаведения FPV-дрона, на который установлен модуль, когда оператор теряет управление. Искусственный интеллект захватывает цель и самостоятельно направляет БПЛА к ней, даже если объект движется со скоростью 40-60 км/ч. Все вычисления происходят непосредственно на борту самого дрона, поэтому он не зависит от наличия связи и не нуждается в командах пилота.

Модули донаведения Last Mile от TAF Drones для FPV-дронов от TAF Drones Фото: TAF Drones

Из-за этого беспилотник также неуязвим к подавлению сигналов средствами РЭБ. Кроме того, снижается нагрузка на оператора, так как машина не устает и не отвлекается, сохраняя высокую точность с отклонением не более чем на 1 метр.

Модули Last Mile совместимы с FPV-дронами "Колибри" собственного производства TAF Drones, но компания готова адаптировать их под БПЛА других производителей примерно за 2 недели.

"Модуль автоматического донаведения берет управление на себя, когда связь обрывается, и ведет дрон к удару. Сам. Без тебя. Без вариантов спастись для врага, — заявляет TAF Drones, — FPV с Last Mile — это приговор. И он уже подписан".

Ранее директор компании "Vyriy drone" Алексей Бабенко рассказал о проблемах дронов с донаведением. Производство таких БПЛА ограничивает нехватка зарубежных компонентов, к тому же автопилот для коптеров оказалось создать сложнее, чем для беспилотных самолетов.

Недавно ВСУ сбили три новейших дрона-камикадзе РФ "Черника-2" с донаведением. Это БПЛА самолетного типа, которые несут боевую часть весом 3,5 кг, разгоняются до 75 км/ч и имеют дальность полета до 80 км.